Diletta Leotta si è laureata qualche anno fa: sapete in che cosa?

Diletta Leotta è oggi un personaggio di punta del mondo dello spettacolo: sapete in che cosa si è laureata?

Diletta Leotta era giovanissima quando ha cominciato a fare esperienza in una trasmissione calcistica, aveva circa 17 anni. Allora nonostante l’età già sapeva a quanto pare di voler fare carriera in questo campo, tant’è che oggi è diventata una delle conduttrici sportive più seguite e apprezzate.

Parallelamente però aveva cominciato anche con la partecipazione a concorsi di bellezza. Diletta è sempre stata molto bella e oggi è difficile non farsi conquistare da tanta avvenenza. Ma come fa la conduttrice ad essere per esempio sempre in forma smagliante? In una vecchia intervista rilasciata a Gazzetta.It ha svelato che è essenziale l’allenamento e che se ci sono periodi in cui non si allena tanto sente proprio il bisogno di mettere in moto il corpo. A quanto pare si allena tre volte la settimana, due volte fa yoga e non segue una dieta in particolare, cerca di mangiare bene e sta attenta durante la settimana soprattutto se sa già in anticipo di dover mangiare fuori qualche giorno o nel fine settimana.

Oggi Diletta non ha bisogno di presentazioni ma conoscete proprio tutto di lei? Sapete in che cosa si è laureata qualche anno fa?

Diletta Leotta, sapete in che cosa è laureata? Scopriamo in che cosa

Tra le conduttrici sportive più seguite e famose dobbiamo citare Diletta Leotta che negli ultimi anni si è affermata sempre più. Oggi è così famosa che sui social è seguita da milioni di follower. Quindi, avendo un così grande seguito, quello che fa e tutto ciò che pubblica non passa mai inosservato.

E’ molto legata alla sua famiglia e non mancano foto in cui si mostra insieme, con i suoi genitori o con suo fratello. Avete mai visto sua mamma? Diletta le somiglia moltissimo, hanno molti tratti in comune, entrambe bionde ed entrambe bellissime. La conduttrice somiglia per alcuni tratti anche a suo padre, infatti in una foto social condivisa sul suo canale aveva scritto: “Non si direbbe ma la verità è che io non sono altro che lui ma bionda e senza baffi”. Essendo oggi così famosa anche la vita privata è nota anche se i personaggi del mondo dello spettacolo cercano almeno di tenere quella parte di vita più in uno spazio riservato. Il gossip però gira intorno a loro e non sempre è facile mantenere la distanza. Nell’ultimo anno al centro dell’attenzione è stato il suo rapporto con Can Yaman, l’attore turco oggi amatissimo. Si parlava di un matrimonio ma molti mesi fa è giunta la rottura e ognuno ha preso la sua strada.

La carriera e anche la vita sentimentale di Diletta sono note ma conoscete proprio tutto? Scopriamo in che cosa è laureata.

La conduttrice dopo il diploma al liceo scientifico a indirizzo linguistico si è iscritta all’università LUISS di Roma e si è laureata in Giurisprudenza nel 2015.