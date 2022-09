Dr Mercy, Joseph rischiava tantissimo: grosso pericolo per lui, cos’è successo

Dr Mercy, Joseph rischiava davvero tantissimo: il paziente della dottoressa nigeriana ha corso un grosso pericolo, cos’è successo.

Se le storie de La clinica della pelle e de La dottoressa Pimple Popper vi hanno appassionato, siamo certi che anche quelle della Dr Mercy vi faranno lo stesso affetto. Proprio recentemente, se ricordate, vi abbiamo raccontato l’incubo di Cha e di com’è cambiata la sua vita dopo l’intervento della dermatologa nigeriana. Stavolta, invece, non possiamo fare a meno di spiegarvi quanto è successo Joseph.

Alle telecamere del programma, Joseph ha raccontato il motivo della sua richiesta d’aiuto alla Dr Mercy. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il tutto sarebbe iniziato circa 10 anni prima della sua visita dalla dottoressa nigeriana. Dapprima piccolo ed, in seguito, sempre più grande, l’escrescenza gli ha completamente stravolto la vita! Oltre a limitare fortemente i suoi movimenti, il bozzo aveva condizionato fortemente la sua vita. Joseph, infatti, ha raccontato di non conoscere una ragazza da diverso tempo e di essere ritornato a vivere con sua madre. “Ha ridotto la fiducia in me stesso”, ha detto.

Ancora prima di rivolgersi alla Dr Mercy, Joseph ha spiegato di aver già chiesto aiuto ad un altro medico, che l’ha rassicurato che non si trattava nulla di grave. In effetti, era proprio così, ma comunque il paziente della dermatologa sentiva la necessità di farselo rimuovere.

Joseph dalla Dr Mercy, ha rischiato davvero grosso: cos’è successo

Ricordate la storia di Jason, raccontata a La dottoressa Pimple Popper? Quella di Joseph è molto simile! Anche il giovane paziente della Dr Mercy, infatti, ha scelto di rivolgersi a lei per via dell’enorme protuberanza che aveva dietro al collo. Spunta circa 10 anni prima, il bozzo era apparso piuttosto piccolo, ma col passare del tempo è aumentato sempre di più. Ad oggi, aveva raggiunto delle dimensioni talmente impressionanti che limitavano fortemente i movimenti del giovane. Guardate un po’ qui:

Davvero impressionante? Da come si può chiaramente comprendere, il bozzo di Joseph non era affatto posizionato in una zona ‘tranquilla’ del corpo. Questo, infatti, era cresciuto sulla spina dorsale. E, al momento della sua prima visita in clinica, la dottoressa ha vivamente sperato che l’escrescenza non si trovasse al di sopra della fascia muscolare, altrimenti avrebbe potuto veramente compromettere la situazione.

Come in molti sapranno, l’escrescenza di Joseph non era altro che un ‘lipoma’. Quindi, non era affatto nulla di grave. Bisognava, però, capire in che posto della spina dorsale di trovava. L’intervento di rimozione è stato decisamente più lungo del solito, ma è andato alla grande. La Dr Mercy, infatti, ha rimosso ogni minimo pezzo del lipoma ed ha dato la possibilità al suo paziente di iniziare una nuova vita.

Il risultato è stato davvero incredibile, non credete?