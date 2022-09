Famiglia Reale, pessima notizia per il principe Carlo: non avrebbe mai voluto questo; cosa è emerso nelle ultime ore.

Quando si tratta di Royal Family, i colpi di scena non mancano mai. Come non mancano le bufere, che da qualche anno, ormai, interessano i rapporti tra alcuni membri della famiglia reale. A creare nuovo scompiglio, negli ultimi giorni, sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle.

La moglie dei Principe Harry è stata intervistata da The Cut e ha rivelato alcuni aneddoti inediti che hanno fatto molto parlare. Nell’intervista, Meghan ha sottolineato come i tabloid abbiano contribuito alla rovina del suo rapporto con il papà, Thomas Markle, ma non solo. La Markle ha parlato anche del legame tra Harry e il suo papà, il principe Carlo, e le sue parole non sarebbero passate inosservate. Lo stesso principe Carlo avrebbe reagito alle dichiarazioni della moglie di suo figlio. Cosa è successo? Vi raccontiamo tutto.

Pessima notizia per il principe Carlo: grosso dispiacere per lui

Secondo Meghan Markle, i tabloid e i media hanno rovinato il rapporto con il papà Thomas. A parlarne è stata proprio lei, nell’intervista rilasciata a The Cut. Intervista dove sottolinea come anche il rapporto tra il principe Harry e il suo papà Carlo si è deteriorato a causa di questo: “Harry mi ha detto ‘ho perso mio padre’, spero che tra loro non accada quanto è successo a me, ma è una decisione sua.”

Queste le parole della duchessa di Sussex, che, a quanto pare, sono arrivate al principe Carlo. Come si legge Fanpage.it, il Mirror ha riportato le parole di una fonte, che ha parlato proprio della reazione di Carlo alle parole di Meghan. “Il principe sarebbe rattristato all’idea che Harry pensi che la loro relazione sia ormai persa. Il principe del Galles ama entrambi i suoi figli”. Queste le parole di una fonte molto vicina a Carlo, che rivela come quest’ultimo abbia accolto con molto dispiacere la dichiarazione della Markle.

Markle che ha rilasciato l’intervista alla famosa rivista di moda dalla sua villa a Montecito, in California. Un’intervista durante la quale ha parlato anche della decisione di dire addio al ruolo di reali: “Tutto è accaduto solo perché, semplicemente esistente, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Così ci siamo detti ‘ok, va bene, andiamocene da qui’.

E a The Cut, Meghan ha annunciato anche un’altra importante novità: ben presto la duchessa potrebbe sbarcare nuovamente su Instagram, con un profilo personale tutto suo. Profilo che ha dovuto chiudere quando è entrata nella famiglia reale, per averne uno congiunto con Harry, William e Kate. Successivamente, anche quello di coppia con Harry ( Sussex Royal) è stato eliminato, nel marzo del 2020. Ora, però l’ex attrice sembra essere davvero pronto ad un ritorno su Instagram.