Ilary Blasi e Totti, spunta un audio “shock”: ennesimo colpo di scena

Ennesimo colpo di scena tra Ilary Blasi e Francesco Totti: è spuntato un audio “shock” che riguarda l’ex capitano giallorosso.

La separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è ormai definitiva. Certo, c’è sempre chi crede e spera nel ritorno di fiamma – ed in merito già si è espresso un noto volto tv – ma, a quanto pare, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo all’incontro dei due ex coniugi dinanzi ai loro legali per iniziare a firmare le prime carte.

Non staremo qui a parlarvi di tutto quello che sta saltando fuori su Francesco Totti, Ilary Blasi e la loro separazione, piuttosto vi racconteremo l’ennesimo colpo di scena che si è verificato tra i due ex coniugi in queste ultime ore.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la parole riportate da Alex Nuccetteli – amico dell’ex coppia – su Il Corriere della Sera, provengano da un audio che l’ex capitano giallorosso gli avrebbe inviato circa una decina di giorni fa. In questa nota vocale, da quanto si apprende, Francesco Totti parla nuovamente di Ilary Blasi. E, nel farlo, si rivolge a lei con delle parole del tutto inaspettate.

Spunta un audio ‘shock’ di Francesco Totti su Ilary Blasi: cosa ha detto

Non è assolutamente la prima volta che Alex Nuccetelli, amico della coppia, interviene per portare a galla alcuni retroscena che rendono a tutti più chiara la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. È vera la voce che dice che il loro matrimonio si sia sfasciato per via della relazione dell’ex capitano giallorosso con Noemi Bocchi? Secondo il buon Nuccetelli, no! D’altra parte, anche gli amici della giovane romana hanno confermato che non si tratterebbe affatto di un flirt, ma di qualcosa di molto più importante. E che sarebbe proprio questa convinzione a voler prendere una drastica decisione.

In queste ultime ore, però, si aggiunge un altro ed importante tassello alla separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi: un audio ‘shock’. Riportato da Il Corriere della sera, sembrerebbe che in questa nota vocale, inviata da Francesco Totti al suo amico Nuccetelli, il Pupone faccia riferimento alla sua ex moglie con testuali parole: “Guai a chi mi tocca Ilary. Resta sempre la madre dei miei figli”. Insomma, un’esclamazione di protezione nei confronti della conduttrice romana, dettata dal forte legame vissuto per più di 20 anni.

“Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”, si legge ancora su Il Corriere della sera. Infine, l’ex capitano giallorosso avrebbe concluso il suo audio con parole che fanno parecchio pensare: “Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. L’audio, quindi, sembrerebbe confermare quanto detto da Francesco Totti nella nota dove annunciava la sua separazione: avrebbe fatto di tutto pur di evitare la fine del suo matrimonio, ma purtroppo non ci è riuscito!

Credete che, in qualche modo, Francesco ed Ilary riusciranno a trovare un punto d’incontro?