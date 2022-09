La rottura è ormai ufficiale: è finita la storia d’amore, il cantante l’ha fatto sapere così

La loro storia d’amore è giunta al capolinea, la rottura è ormai stata resa ufficiale: l’amatissimo cantante lo ha fatto sapere così, è finita

Quest’estate ha lasciato a molti l’amaro in bocca. Di fatti, quella del 2022 sarà una stagione estiva che non si dimenticherà facilmente. Sono tante le coppie note sotto le luci dei riflettori il cui amore, proprio in questi recenti tempi è andato in frantumi.

Era, ad esempio, solamente metà luglio quando la notizia della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti ha preso il sopravvento e si è diffusa a macchia d’olio divenendo una delle principali notizie di cronaca rosa degli ultimi tempi. Ma quella fra la conduttrice televisiva e l’ex pupone non è l’unica storia finita in questi mesi. Ebbene, un’altra coppia, molto amata tra l’altro dal pubblico, ha fatto sapere di aver deciso di comune accordo di finirla lì. Il cantante ha allora reso pubblica ed ufficiale la notizia che negli ultimi tempi era apparsa solamente come una semplice indiscrezione: la loro storia d’amore è giunta al capolinea, tra i due è finita, si sono lasciati.

La notizia della fine della loro storia d’amore ha lasciato i fan del cantante piuttosto stupiti. D’altronde, sebbene le indiscrezioni sul loro conto fossero diverse negli ultimi tempi, credere a quella notizia appariva difficile pensando alla loro complicità. Eppure, l’amore tra i due sarebbe giunto al capolinea. E’ quanto Fabio Rovazzi ha fatto sapere tramite il suo profilo social ufficiale appena qualche settimana fa. Era inizio Agosto quando il cantante ha reso ufficiale la notizia che fino a quel momento era apparsa solamente come un’indiscrezione. Ebbene, Fabio Rovazzi e Karen Casiraghi, dopo 3 anni d’amore non sono più una coppia.

La loro era stata infatti una storia d’amore molto amata sui social. I due di fatti, apparivano spesso in simpaticissimi scatti che li ritraevano insieme e nei quali apparivano molto complici. Per questo motivo, sapere che i due hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse, ha lasciato un po’ di stupore. E così, con un messaggio nelle sue Instagram Stories, prima il cantante e poi la sua ex, hanno fatto sapere che la loro storia d’amore è finita.

Nel massimo rispetto di uno per l’altra, per quello che si sono dati e che hanno vissuto insieme, i due hanno entrambi speso belle parole nei confronti dell’altro. Lo stesso cantante, ha espresso alla sua ex un forte ringraziamento per quanto insieme hanno vissuto. “A volte le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo in particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono” – ha scritto il cantante in quelle righe social attraverso le quali ha fatto sapere della fine della sua relazione.

“Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo “dati”, che mi hai dato, Fabio“.