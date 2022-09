Madonna, il nuovo fidanzato è molto più giovane di lei: quanti anni di differenza ci sono

Madonna ha un nuovo fidanzato ed è molto più giovane di lei: quanti anni di differenza ci sono.

Madonna ha da pochissimo festeggiato il suo 64esimo compleanno. La pop star ha deciso di festeggiarlo in Italia, cosa che ha fatto anche l’anno scorso. Questa volta però ha cambiato location e ha scelto per l’evento la Sicilia, precisamente a Noto, luogo scelto da molte star.

Con amici e parenti ha realizzato una festa per celebrare gli anni compiuti, dove musica e brindisi non sono mancati. Non è la prima volta che sceglie la penisola italiana, come abbiamo già detto, anche nel 2021 è arrivata nel nostro paese per il suo 63esimo compleanno festeggiato in una regione diversa, la Puglia. Di certo un anno in più non si sente per la bella Madonna che sembra essere sempre più giovane.

Come giovane è il suo nuovo fidanzato. Pochi mesi fa la cantante era legata ad un ragazzo di 28 anni, Ahlamalik Williams, ma a distanza di poco tempo dalla rottura ha trovato un nuovo amore e a quanto pare è ancora più giovane del precedente: ecco chi è e quanti anni di differenza ci sono tra lui e Madonna.

Madonna, il suo nuovo fidanzato è molto più giovane di lei: chi è e quanti anni di differenza ci sono

Per il suo compleanno Madonna si è fatta un regalo molto particolare. Poco prima della pubblicazione del nuovo album, Finally Enough: 50 Number Ones, è stata ospite del programma famosissimo Tonight Show With Jimmy Fallon, per promuovere il disco uscito poi il 19 agosto. Ebbene, il conduttore mentre parlava con la star non ha potuto notare un dettaglio ai suoi denti.

Madonna ha così svelato di avere dei gioielli sui denti. Ha sfoggiato la grillz, una griglia molto luminosa che ha raccontato essere un regalo di compleanno. Ha inoltre specificato che a lei piace l’effetto dei gioielli in bocca e che i suoi denti non gli piacciono. La cantante ha da poco compiuto 64 anni ma sembra essere sempre più giovane e in forma. Come giovane è il suo nuovo fidanzato. Pochi mesi fa era legata ad un ragazzo giovanissimo, Ahlamalik Williams, di 28 anni. La relazione è giunta poi alla rottura ma a quanto pare ha trovato un nuovo amore. Anche il nuovo fidanzato è giovanissimo, anzi è più piccolo del precedente compagno e persino più piccolo di sua figlia Lourdes.

Sulla copertina di Paper ha svelato chi è, si chiama Andrew Darwell, ha 23 anni ed è un modello, di recente si è dato anche alla recitazione. Sulle pagine del magazine Madonna dà un bacio al ragazzo. Tra Andrew e la star corrono circa 41 anni di differenza. A quanto pare lei è rimasta particolarmente colpita dal modello, come racconta durante il backstage del servizio fotografico per Paper, tanto da definirlo ‘mistico e magnifico’.