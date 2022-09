Nella bufera Chiara Nasti e Zaccagni: c’entra il nome che hanno scelto per il figlio in arrivo, cos’è successo.

Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce nel mirino degli haters. Questa volta, però, l’influencer napoletana è stata criticata per un motivo davvero curioso: il nome scelto per il bambino che sta aspettando.

Chiara è incinta del suo primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, e, qualche giorno fa, la coppia ha annunciato il nome scelto per il piccolo. Per diverse settimane, Chiara aveva ‘spoilerato’ la prima lettera del nome, la T, ma solo tre giorni fa ha rivelato il nome, attraverso un post condiviso su Instagram. L’annuncio è stato accolto con gioia da tantissimi fan, ma non è mancato chi ha espresso il proprio disappunto. Il motivo? Ve lo raccontiamo subito.

Chiara Nasti e Zaccagni hanno scelto il nome del bambino: piovono critiche

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno per diventare genitori. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha conosciuto il calciatore biancoceleste la scorsa estate, a Ibiza, e da quel momento il loro amore è cresciuto sempre di più. La coppia è pronta ad accogliere in famiglia il loro primo bebè, che sarà un maschietto! L’annuncio del sesso è avvenuto lo scorso maggio in grande stile, allo stadio Olimpico di Roma: un evento unico, ma anche in quell’occasione non mancarono le critiche. Critiche che sono arrivate anche nei giorni scorsi, attraverso i social, proprio quando è stato reso noto il nome scelto per il bambino in arrivo.

A rivelarlo è stata proprio Chiara sui social, qualche giorno fa: “Ti aspettiamo Thiago”, ha scritto nella didascalia dell’ultimo posto condiviso su Instagram, in cui si mostra con Mattia e i loro amici a quattro zampe. Un nome molto bello e particolare, che è piaciuto a tantissimo, ma ha anche fatto storcere il naso a qualcuno. Il motivo? Secondo alcuni utenti, la coppia avrebbe ‘copiato’ il nome scelto da un’altra nota influencer in dolce attesa, Sofia Crisafulli. Quest’ultima ha annunciato il nome del bambino qualche mese fa e, per alcuni, Chiara avrebbe ‘preso spunto’ da lei.

Una critica priva di senso, a tal punto che la stessa Sofia Crisafulli ha deciso di intervenire, commentando il post della Nasti. “È un bellissimo nome e ci sta che piaccia a entrambe, non accanitevi sempre”, ha scritto l’influencer. Date un’occhiata:

Diversi utenti hanno difeso a spada tratta la coppia Nasti- Zaccagni, sottolineando come, anche se avessero scelto un altro nome, qualcuno avrebbe avuto da ridire e trovato un modo per scagliarsi contro i futuri genitori. Il nome Thiago, tra l’altro, sarebbe stata un’idea di Mattia, innamorato di Leo Messi: il figlio del campione si chiama proprio Thiago. Non rinnovare a Chiara e Mattia i nostri migliori auguri, in attesa del piccolo Thiago.