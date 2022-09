Prado ne Il Segreto si innamora di Matias, la ricordate? L’attrice fuori dal set non è come l’abbiamo vista

E’ Prado ne Il Segreto: l’attrice a distanza di alcuni anni è completamente diversa da come l’abbiamo vista nella telenovela.

Per 8 anni abbiamo seguito la trama de Il Segreto fino a quando nel 2021 non si è conclusa con l’ultima puntata. In Spagna la chiusura è avvenuta un anno prima. La soap opera dopo 12 stagioni ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. La prima stagione ha visto al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Tristan e Pepa ma le vicende si sono concentrate anche su altre storie.

Per esempio ci ha fatto sognare quella tra Juan e Soledad che, proprio come la storia tra la levatrice e il soldato, non era voluta da Donna Francisca. Quest’ultima ha cercato di fare ogni cosa per separarli persino mettere in pratica piani violenti. C’è stata anche un’altra storia d’amore che abbiamo seguito con attenzione, quella tra Prado e Matias. Il giovane è il figlio adottivo di Alfonso ed Emilia, ma ricordate chi è la ragazza?

Prado è arrivata a Puente Viejo senza rivelare chi fosse, è la figlia di Ramiro, il fratello dei Castaneda e quindi nipote di Rosario. Comincia a lavorare per la locanda dei suoi zii e si innamora di Matias. Quando è arrivata nella soap opera era una giovanissima fanciulla ma avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha portata in scena? Farete fatica a riconoscerla!

Ha interpretato Prado ne Il Segreto: dopo anni l’attrice è oggi irriconoscibile

Da più di un anno Il Segreto ha chiuso i battenti ma a distanza di tempo i telespettatori non dimenticano la bellissima trama portata in scena. Tante le storie d’amore che hanno fatto da protagonista a Puente Viejo, da quella di Pepa e Tristan, Soledad e Juan, Emilia ed Alfonso, Hipolito e Gracia, la storia difficile tra Donna Francisca e Raimundo o anche la relazione tra i due giovanissimi Prado e Matias.

Ricordate il personaggio femminile appena citato? Quando arriva a Punte Viejo nessuno sa che lei è la figlia di Ramiro, il figlio di Rosario e fratello di Alfonso, Juan e Mariana. Prado comincia a lavorare presso la locanda dei suoi zii e si innamora del loro figlio adottivo. Inizieranno una bellissima relazione poi terminata, dato che ricorderete, il ragazzo si fidanzerà in seguito con Marcela. Lei ha fatto parte de Il Segreto nella sesta e settima stagione. Sono passati diversi anni dall’ultima volta che è entrata in scena nella soap opera, avete visto invece com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

Maria De Nati è completamente diversa adesso dal personaggio interpretato nella telenovela spagnola. Ha un look non più da fanciulla, il trucco è più accentuato e naturalmente anche l’acconciatura non è la stessa fuori dal set. A distanza di diversi anni avreste riconosciuto l’attrice oggi?