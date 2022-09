Raoul Bova e Rocio: la sua è una decisione netta, non lo farà mai; le parole dell’attrice non passano inosservate.

“Sogno e realtà in una sola notte”. È con queste parole che, sui social, Rocio Munoz Morales ha commentato la serata di apertura della 79 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Edizione della quale è la madrina.

Un’emozione unica per l’attrice, che per il primo red carpet ha optato per un meraviglioso abito metà bianco e metà nero. Un look elegantissimo, che non è passato inosservato, come non sono passate inosservate le parole di Rocio in un’intervista a Il Corriere. Parole che riguardano il suo rapporto con Raoul Bova, l’attore al quale è legata da circa dieci anni. In seguito le sue dichiarazioni.

La decisione netta di Rocio Munoz Morales: c’entra Raoul Bova

Una storia d’amore meravigliosa, quella che ha come protagonisti Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I due attori si sono conosciuti nel 2011 sul set del film Immaturi Il viaggio e, tra loro, è subito nato un bellissimo rapporto, dapprima professionale. La stima e l’affetto, però, si sono presto trasformati in un grande amore e, nel 2013, sono diventati ufficialmente una coppia. La famiglia si allarga nel 2015, con la nascita della piccola Luna e, tre anni dopo, di Alma. Una coppia da fare invidia, ma i due sono convolati a nozze?

La risposta è no. Stando a quanto ha rivelato Rocio, però, non è escluso che arrivino i fiori d’arancio, ma a una condizione. ” Io non spero niente, deposito la mia fiducia in me stessa e nelle mie cose. Ci amiamo follemente e va bene così, abbiamo due figlie meravigliose. Di certo non sarò io a chiedere di sposarmi, sono un po’ tradizionalista”, queste le parole della bellissima attrice spagnola, che sembra essere piuttosto decisa su questo punto. L’attore romano farà la proposta di matrimonio alla sua Rocio? Staremo a vedere!

Se così fosse, sarebbe il secondo matrimonio per l’attore, che è stato sposato dal 2000 al 2013 con Chiara Giordano, veterinaria e produttrice cinematografica, che nel 2019 si è messa in gioco come ballerina nel talent show di Maria De Filippi Amici Celebrities. Dal loro matrimonio durato tredici anni sono nati due figli, Alessandro e Francesco.

In una video intervista di Oggi.it , Rocio ha spiegato che Raoul le è stato molto vicino nei giorni che hanno preceduto l’inizio di questa magica avventura a Venezia: “Gli ho letto il discorso mille volte, è stato un mio ascoltatore, non ne poteva più! Verrà sicuramente qualche giorno anche qua per starmi vicino, ma so che lui in ogni modo tifa per me. Questo è bello”. Non ci resta che attendere per ammirare tutti gli abiti scelti dall’attrice per le sue serate a Venezia.