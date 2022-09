Ritorno di fiamma? Non si parla che di loro, sono stati ‘beccati’ insieme

Ritorno di fiamma? In questi giorni non si parla che di loro, sono stati beccati insieme.

Sono giorni in cui il gossip non si ferma e ci riferiamo a quanto successo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia dopo 17 anni insieme e tre figli si è separata. L’annuncio della separazione l’ha riportato per prima la conduttrice seguito dalle parole dell’ormai ex marito.

Dopo la notizia, il gossip è impazzito e sono iniziate a circolare le prime voci sui possibili motivi che avrebbero portato alla rottura. Voci che nei giorni successivi sono diventate sempre più insistenti. Non solo Ilary e Totti si sono lasciati ma in queste settimane la rottura ha interessato anche per molte altre coppie, come si dice, ‘amore che viene e amore che va’.

Negli ultimi giorni però altro che amore che va, perchè intorno ad una delle più famose e belle coppie del mondo dello spettacolo si è accesa una nuova ‘luce’. I due si sono lasciati nel 2019 ma di recente sono stati ‘beccati’ insieme mentre trascorrono le vacanze estive alle Bahamas, in un posto dove il mare è cristallino e la magia lo circonda. I fan che hanno visto le foto hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma: è davvero così?

Ritorno di fiamma? Da giorni non si parla che di loro dopo essere stati ‘beccati’ insieme in vacanza

In questi giorni non si parla d’altro, la coppia che qualche anno fa si è separata, è stata ‘beccata’ insieme in vacanza. In realtà più che beccata non si sono impegnati nel nascondersi dato che lei ha pubblicato sul suo canale instagram delle foto mentre si trova alle Bahamas e c’è anche il suo ex.

Ormai non sappiamo più se sia un ex o meno. Irina Shayk sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in un posto dove il mare è cristallino. Sappiamo che la modella è stata legata per diversi anni con l’attore Bradley Cooper e insieme hanno avuto una figlia, Lea De Seine. Nel 2019 hanno annunciato la rottura. Ebbene, in questi giorni Irina è in vacanza e ha pubblicato sui social una serie di foto in cui non è da sola, ma c’è anche il suo ex compagno. Naturalmente le foto non potevano passare inosservate allo sguardo attento dei fan e soprattutto del gossip e quindi in molti pensano che si possa parlare di un ritorno di fiamma: è davvero così?

Non lo sappiamo dato che nessuno dei due ha mai comunicato nulla. Potrebbe essere che siano insieme per il profondo amore che li lega alla loro bambina. Inoltre in questi mesi si è parlato di un nuovo amore per Cooper. I media inglesi hanno parlato di una frequentazione dell’attore con Huma Abedin ma anche in questo caso non è arrivata una certezza. Tra Irina e Bradley c’è un ritorno di fiamma?