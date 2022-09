Era uno studente di 20 anni a Masterchef: dopo la vittoria Simone ha cambiato vita! Cosa fa oggi

Ai tempi di Masterchef Simone era uno studente di 20 anni, dopo la sua vittoria ha cambiato completamente vita: cosa fa oggi.

Tra le tantissime edizioni che si sono alternate di Masterchef, la settima è stata quella che più ha regalato delle novità. A commentare i piatti di tutti i concorrenti, non vi è stato più Carlo Cracco, che dopo ben sei edizioni ha scelto di dire ‘addio’ al talent di cucina, ma Antonino Cannavacciuolo, subentrato in realtà già dalla quinta stagione, e la chef Antonia Klugmann. Da qui, quindi, si comprende che i giudici non sono stati più tre, come eravamo abituati a vedere, bensì quattro.

A vincere la settima edizione di Masterchef, come in molti ricorderanno, è stato proprio lui: il giovanissimo Simone Scipioni, che ai tempi del talent era uno studente di scienze dell’alimentazione di appena 20 anni.

Sin dal suo primo ingresso nelle cucine di Masterchef, il buon Simone ha messo tutti d’accordo. “Il cuore di ghiaccio si sta sciogliendo”, ha detto Cannavacciuolo riferendosi alla chef Klugmann. In effetti, era davvero impossibile non lasciarsi incantare dal giovane Scipioni. Con le idee già chiare sul suo futuro nonostante i 20 anni, Simone ha dapprima conquistato tutti i giudici con la sua storia ed in seguito li ha presi per la gola con i suoi strozzapreti al pesto di fave e zucchine con fonduta di parmigiano aromatizzata alla menta. Insomma, una vera bontà! Che fine ha fatto, però, oggi Simone dopo la vittoria a Masterchef?

Cosa fa oggi Simone dopo la vittoria a Masterchef 7?

Ci aveva visto davvero giusto Bruno Barbieri al momento del ‘provino’ del giovane Simone. “Se si apre, sarà un fiume di ricette per me”, aveva detto. In effetti, è stato proprio così! Durante il suo percorso tra le cucine di Masterchef, il buon Scipioni è riuscito a sbaragliare la concorrenza, a vincere ben 5 prove individuali, a deliziare i palati dei giudici e degli ospiti ed, infine, ad aggiudicarsi la vittoria. Davvero incredibile, non trovate?

Anche lui, così come Regina – concorrente della seconda edizione del talent – era giovanissimo, ma già sapeva cosa avrebbe voluto fare da grande: aprire un’attività gastronomica nel suo paese. Ci sarà riuscito? Al momento, non ci è dato saperlo! Possiamo, però, affermarvi che dopo la sua vittoria a Masterchef Simone ha iniziato a lavorare nell’ambito della cucina. Nel Gennaio del 2019, infatti, ha annunciato al suo pubblico di essere diventato lo chef e creative manager di una locanda di Civitanova Marche. Avete letto proprio bene, si! A differenza di un’altra vincitrice del talent, Simone ha scelto di restare in Italia e, soprattutto, nel suo paese. E questo non fa altro che sottolinea quanto i giudici di Masterchef c’avessero visto giusto.

Vi piacerebbe vederlo in un programma di cucina sui nostri canali? A noi si, tantissimo!