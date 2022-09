Uomini e donne, spunta una verità shock: l’amatissima protagonista è stata tradita; è finita tra una delle coppie più amate della trasmissione.

Manca poco all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne. Edizione durante la quale, come sempre, seguiremo le conoscenze e le frequentazioni dei nuovi tronisti. In attesa di scoprire se nasceranno nuove storie d’amore, vi parliamo di una storia che, purtroppo, è giunta al capolinea.

Una delle coppie più amate della storia del programma si è detta addio ufficialmente qualche mese fa. L’annuncio è arrivato attraverso i social, ma solo qualche ora fa sono emerse delle verità sconvolgenti. L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha fatto capire chiaramente di aver scoperto il tradimento del suo ormai ex fidanzato. Scopriamo di più.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata tradita: a rivelarlo proprio lei

Non tutte le favole hanno il lieto fine. E, purtroppo per i fan, non tutte le storie nate a Uomini e Donne proseguono per sempre. È il caso di una coppia nata nel dicembre del 2016 e che, l’anno successivo, abbiamo visto anche a Temptation Island. Una storia d’amore intensa ma che, purtroppo, è terminata. Chi sono i due ex?

Parliamo di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, conosciutisi proprio a Uomini e Donne nel 2016, quando lui era tronista e lei corteggiatrice. La sua ‘rivale’ nel contendersi il cuore del tronista romano era Martina Luchena, ma alla fine Riccardo non ha avuto dubbi. E la storia con Camilla è durata ben sei anni, fino a che qualcosa si è rotto. Quali sono stati i motivi della separazione? Per giorni, l’ex coppia ha preferito tacere sulle cause della rottura ma, nelle ultime ore, è spuntato fuori qualcosa di interessante.

Attraverso le risposte ad alcune domande ricevute in anonimo nelle sue stories Instagram, Camilla ha lasciato intendere di aver scoperto di essere stata tradita. L’ex corteggiatrice ha fatto capire di aver scoperto alcune cose che gli hanno fatto cambiare idea sul suo ex. Motivo per il quale a chi le ha chiesto se cancellerebbe il tatuaggio di coppia ha risposto: Due mesi fa ho dato un’altra risposta poi ho scoperto che il diavolo fa le pentole non i coperchi. Quindi oggi la risposta è sì”. Ma cosa ha scoperto la Mangiapelo?

Attraverso altre risposte, Camilla fa capire di aver scoperto i tradimenti del suo ex: “Pian piano sta uscendo tutto”, ha replicato a chi le ha chiesto esplicitamente se fosse mai stata tradita. A chi invece le ha chiesto come ha scoperto il tradimento, ha risposto ” le gole profonde”.

Una confessione che non è passata inosservata, quella di Camilla, alla quale però Riccardo non ha replicato, almeno per ora. L’ex tronista interverrà fornendo la sua verità? Restiamo in attesa…