Prima di Vite al Limite pesava quasi 3 quintali, clamoroso! Com’è oggi? Spiacevolissima scoperta

Prima di partecipare a Vite al Limite il suo peso raggiungeva quasi i 3 quintali, davvero clamoroso! Com’è diventata oggi? Spiacevolissima scoperta.

Tra le diverse storie che si sono alternate nel corso della quarta stagione di Vite al Limite, il pubblico di Real Time non ha potuto fare a meno di affezionarsi a questa della nostra protagonista di oggi. Non solo, quindi, la trasformazione di Nikki ha lasciato tutti sconvolti, ma anche quella della trentaduenne dell’Oregon non è stata affatto da meno.

Quando si è presentata alla ‘corte’ del dottor Nowzaradan nella sua clinica ad Houston, la dolce trentaduenne non ha affatto potuto fare a meno di rivelare al medico chirurgo di avere un disperato bisogno di aiuto. Il suo peso raggiungeva quasi i 3 quintali e i suoi chili di troppo non le permettevano di svolgere una vita normale. Come aveva fatto a raggiungere quel risultato? Alle telecamere del programma, la donna ha raccontato di avere iniziato ad avere questo attaccamento nei confronti del cibo quando è stata vittima di violenza da bambina. Il trauma subito è stato talmente forte che la paziente del dottor Nowzaradan ha iniziato a trovare nel cibo spazzatura il suo unico conforto. Quando, però, si è resa conto che era troppo giovane per rovinarsi la vita, ha voluto chiedere aiuto a qualcuno che facesse al caso suo. Com’è stato il suo percorso? E com’è diventata oggi?

A Vite al Limite con ben 3 quintali, com’è diventata oggi? Non vi farà piacere

Aveva una serissima intenzione di ritornare in forma ed è per questo che ha scelto di rivolgersi a Vite al Limite, ma nessuno si sarebbe mai immaginato i risultati ottenuti grazie alla dieta del dottor Nowzaradan. Entrata a far parte dei suoi pazienti con un peso che raggiungeva quasi i 3 quintali, la paziente del medico chirurgo iraniano si è impegnata sin da subito, riuscendo a registrare dei risultati davvero impressionanti. Parliamo di Brittani Fulfer, protagonista della seconda puntata di Vite al Limite nel corso della sua quarta edizione.

Grazie alla dieta imposta dal dottor Nowzaradan e alla sua perseveranza, infatti, Brittani Fulfer è uscita dalla clinica di Houston con ben 100 kg in meno, soddisfacendo alla grande le aspettative del medico. Cos’è successo dopo? Sul web, si legge che la bella Brittani abbia continuato a dimagrire tantissimi e che, addirittura, abbia provato anche ad avere un bambino, ma con scarsi risultati per via dei traumi del passato. Ad oggi, purtroppo, non ci è dato sapere come sta e com’è diventata. Seppure sia regolarmente iscritta ai social, la Fulfer non ama condividere scatti di sé. Questo che vi riproporremo in basso, infatti, è datata 2018.

Seppure sia uno scatto vecchio, si può chiaramente vedere come Brittani sia dimagrita dopo Vite al Limite.