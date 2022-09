Ai tempi di Amici si mostrava così, oggi è totalmente diversa: riconoscerla vi risulterà parecchio difficile

Ai tempi di Amici si mostrava così, oggi è totalmente diversa: l’avete vista? Riconoscerla vi risulterà quasi impossibile.

Manca pochissimo alla nuovissima edizione di Amici, eppure la nostra mente non può fare a meno di ricordare i vecchi concorrenti che vi hanno preso parte nel corso delle edizioni precedenti. E che hanno reso unico e speciale il talent.

Ricordate, ad esempio, tutti i concorrenti che hanno preso parte ad Amici 13? Facciamo esattamente riferimento all’edizione vinta da Deborah Iurato. E che ha visto il susseguirsi di talenti davvero incredibili. Sia nella categoria della danza che in quella del ballo, la scuola di Maria De Filippi di quell’anno ha visto alternarsi giovanissimi ragazzi davvero incredibili. Tra questi, vi era anche lei: Miriam Masala! La ricordate? Entrata a far parte della scuola sin dalla sua prima puntata, la cantante ha impressionato tutti con la sua voce. E, seppure non sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, ha ugualmente cavalcato la cresta dell’onda. Avete visto, però, com’è diventata oggi? Siamo riusciti a rintracciarla sui social: oggi è totalmente diversa. Eccola: l’avreste riconosciuta?

Dopo Amici è totalmente diversa: eccola, impossibile riconoscerla

È trascorso diverso tempo da quando la bella Miriam Masala si faceva conoscere nella scuola di Amici e conquistava tutti con la sua voce e il suo talento. Cosa sappiamo sul suo conto? Dando un’occhiata al suo canale Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di notare che, nonostante siano trascorsi anni dal suo debutto nella scuola di Maria De Filippi, la sua passione per il canto è rimasta la medesima. Quello che, invece, sembrerebbe essere totalmente cambiato è il suo stile. Ed, in particolare, il suo look.

Ad Amici, Miriam si è presentato con capelli cortissimi di colore nero intenso. Avete visto, invece, com’è oggi? Totalmente diversa da allora! Farete fatica a riconoscerla, ve lo assicuriamo. Eccola qui:

Sempre bellissima e in forma, Miriam ha clamorosamente cambiato il suo look. I capelli, da come si vede chiaramente, sono sempre cortissimi, ma il colore è completamente differente dai tempi di Amici. Diteci la verità: l’avreste riconosciuta? In ogni caso, è davvero splendida.

Quando inizia la nuova edizione?

Manca pochissimo al ritorno dei nostri programmi televisivi in tv, ma tra quelli più attesi c’è sicuramente Amici. L’edizione di quest’anno, come raccontato in diversi nostri articoli, sembrerebbe avere diverse novità, ma siete curiosi di sapere quando avrà inizio? Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo. Per Domenica 18 Settembre, infatti, Maria De Filippi dovrebbe dare il via a questo nuovo ‘scolastico’. Noi non vediamo l’ora di scoprire i talenti che si esibiranno sul palco e si contenderanno il titolo di vincitore o vincitrice dopo Luigi Strangis.