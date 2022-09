Beautiful, brutte notizie in arrivo per Katie: durissimo colpo per la protagonista della soap opera.

Forse non tutti lo sanno, ma Katie Logan è uno dei primi personaggi a comparire in scena nel primo episodio di Beautiful, nel lontano marzo del 1987. A vestire i panni della sorella di Brooke, però, c’era un’altra attrice e non quella attuale: Heather Tom è entrata nel cast della soap solo nel 2007. Ma cosa dobbiamo aspettarci per la dolce Katie nei prossimi mesi?

Al momento, nelle puntate italiane, la Logan è poco presente nella trama della soap. L’abbiamo vista alle prese con una dialogo intimo con la sorella Donna e, qualche puntata fa, in un incontro in carcere con Bill Spencer. Sono in arrivo belle sorprese per la Logan? Purtroppo non è proprio così… Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni provenienti dall’America.

Brutte notizie per Katie Logan di Beautiful: cambia tutto sul più bello

Nuovo amore in arrivo per Katie Logan? La sorella di Brooke, negli ultimi anni, è stata legata a Bill Spencer, che ha sposato e con il quale ha avuto il piccolo William. Lo loro storia d’amore, poi, è naufragata, ma tra i due è rimasto un bel rapporto, soprattutto per il bene del loro bambino. Tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma?

Secondo quanto si apprende dall’America, Bill farà di tutto per riconquistare la Logan. Il magnate ha intenzione di recuperare il suo matrimonio e donare serenità familiare a Will. Cosa deciderà di fare Katie? Inizialmente, pare che la Logan voglia provare a rimettersi in gioco con Bill, ma c’è anche un’altra ‘opzione’. Le anticipazioni americane parlano di una vicinanza sempre più intensa tra Katie e Carter! I due si ritroveranno a confidarsi sulle rispettive situazioni: l’avvocato è deluso per come è andata a finire con Quinn, mentre Katie è alle prese con il tormentato rapporto con Bill.

Tra i due, insomma, nascerà una forte intesa, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più? Ebbene, la risposta è no. A quanto pare, l’idea iniziale degli sceneggiatori di far nascere qualcosa tra Katie e Carter è stata accantonata: la coppia, evidentemente, non funzionava, ma per Carter c’è già un nuovo amore all’orizzonte. Il legale dei Forrester, infatti, inizierà una storia con un personaggio che conosciamo molto bene… Si tratta di Paris Buckingham, sorella della sua ex fidanzata Zoe! Non ci resta, adesso, che scoprire quale sarà il futuro amoroso di Katie, dopo che la storia d’amore con Carter è ‘finita’ ancora prima di iniziare…

La dolce Logan riuscirà a ritrovare la serenità con Bill Spencer o volterà pagina una volta per tutte? Per tutte le anticipazioni e gli aggiornamenti sulla soap continuate a seguirci.