Beverly Hills 90210, col suo fascino conquistò Brandon Walsh: eccola 28 anni dopo

In Beverly Hills 90210 interpretò una donna molto affascinante e un po’ ‘pericolosa’: resterete senza parole nel vederla tanti anni dopo.

Se tutti noi abbiamo amato alla follia l’iconico telefilm Beverly Hills 90210, è sicuramente anche per la bravura ed il carisma degli attori protagonisti. Ma non solo: a contribuire al successo mondiale dello storico teen drama, furono anche gli attori che vi presero parte per periodi limitati e che resero quasi sempre più avvincente la trama.

Una di loro fu certamente Dina Meyer, attrice all’epoca 25enne, che interpretava il ruolo della bella e intrigante Lucinda Nicholson. Docente universitaria sposata con un collega della California University, resta colpita dallo studente Brandon Walsh e fa di tutto per conquistarlo. I due iniziano una relazione clandestina alle spalle del marito di lei e, qualche tempo dopo, Lucinda non esita a puntare un’altra preda altrettanto giovane ovvero Dylan McKay, migliore amico di Brandon e in quella fase fidanzato con Kelly Taylor.

Insomma, una donna estremamente affascinante e senza molti scrupoli che causerà non pochi problemi all’integerrimo Walsh! La Meyer lavorò in dodici episodi della serie, durante la stagione 1993/1994. Nata il 22 dicembre 1968 nella Grande Mela, è stata appassionata di danza e recitazione fin da piccola e di è laureata alla Long Island University. Sono trascorsi quasi trent’anni dalla sua partecipazione in Beverly Hills 90210, vederla ora vi lascerà di stucco.

Era Lucinda Nicholson in Beverly Hills 90210: com’è dopo tutti questi anni

A tre anni di un anno dall’esperienza nel famoso telefilm, Dina approda sul set di Johnny Mnemonic, pellicola del 1995 diretta da Robert Longo. Seguiranno altri ruoli in varie produzioni per il piccolo ed il grande schermo tra cui anche il thriller D-Tox con Sylvester Stallone.

Non tutti lo ricordano, ma l’attrice è apparsa anche in Friends, altra serie statunitense di grande successo destinata al pubblico giovanile. Quando la vedevamo sfoderare tutto il suo fascino sul set del telefilm prodotto da Aaron Spelling, la Meyer aveva dei bellissimi ricci rossi che mettevano in risalto i suoi occhi verdi coi quali incantava gli uomini. Ora che sono passati quasi tre decenni da allora, vi siete mai chiesti come sia diventata?

Ora ha 53 anni e sul suo attivissimo profilo Instagram possiamo vedere com’è attualmente. Ebbene, noi siamo rimasti letteralmente senza parole: come si nota dalla foto che vi mostriamo, Dina Meyer è ancora incantevole ed il suo viso non sembra affatto invecchiato. Gli occhi magnetici sono rimasti il suo punto di forza, ma è da sottolineare la totale mancanza di rughe sul volto. Qui la vediamo addirittura senza trucco, ma ciononostante sembra identica a 28 anni fa! Solo la chioma non è più rossa come una volta, bensì più tendente al biondo.

La sua bellezza colpì anche voi all’epoca?