Che cosa ha studiato Carmen Di Pietro prima del successo: il retroscena che in pochi conoscono

Che cosa ha studiato Carmen di Pietro prima di diventare famosa: ha svelato un retroscena che in pochi conoscevano.

Carmen Di Pietro è ritornata alla sua vita dopo aver trascorso più di tre mesi a L’Isola dei famosi. Inizialmente il suo ingresso è stato segnato, come anche per altri concorrenti, dal gioco in coppia. Insieme al figlio Alessandro è sbarcata come madre-figlio. In seguito le regole sono cambiate e il duo si è sciolto.

In Honduras abbiamo conosciuto il loro rapporto, in particolare Carmen può definirsi una mamma chioccia, molto legata a suo figlio, e per alcuni fin troppo. Alessandro dal canto suo ha cercato comunque di viversi il percorso da solo, chiedendo alla stessa showgirl più spazio. Se da un lato c’è questo forte controllo, dall’altro questo legame ci ha fatto anche ridere, si è creata una sorta di gag che ha conquistato il pubblico. Dopo la fine del reality l’ex naufraga è tornata alla sua vita.

E’ tornata ad essere attiva anche sui social dove è seguita da migliaia di persone. Sono tantissime le storie che condivide. In queste settimane ha mostrato i posti visitati e tutto quello che ha fatto in questi luoghi di vacanza. Qualche giorno fa, parlando con sua figlia, argomento scuola, ha raccontato che cosa ha studiato da giovanissima, quando ancora non aveva la popolarità che possiede oggi.

Carmen Di Pietro, che cosa ha studiato prima del successo: lei stessa lo ha raccontato

Dopo la fine del percorso in Honduras che l’ha vista arrivare fino alla fine ad un passo dalla vittoria, Carmen di Pietro è tornata alla sua vita. Sull’isola si è fatta conoscere sotto un altro punto di vista. Se prima era famosa per la sua carriera e quindi per la sua arte, il reality ha portato fuori il lato personale dell’attrice, come per tutti gli altri naufraghi.

Lato che ai telespettatori di canale 5 è piaciuto molto. Infatti lei era tra le papabili vincitrici de L’isola. Adesso che è tornata alla sua vita, non priva i suoi follower di tutto quello che fa. Sono tante le storie che condivide raccontando i momenti della sua giornata. Anche sui social la sua simpatica ironia è sempre presente, ed è quello che più piace a coloro che la seguono. Diversi giorni fa, mentre era insieme a sua figlia, raccontando la scuola scelta, ha svelato il suo percorso scolastico. Sapete che cosa ha studiato da adolescente?

La showgirl ha spiegato di aver prima scelto ragioneria come indirizzo e in seguito ha deciso di cambiare, iscrivendosi alla ‘magistrale’ a Salerno, di cui ha preso poi il diploma. Carmen era giovanissima a quei tempi e di lì a pochi anni è divenuta un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo.