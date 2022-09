In pochi hanno mai visto il fratello di Damiano Carrara: somiglianza impressionante, da restare senza parole

Damiano Carrara è popolarissimo, ma avete mai visto suo fratello? Resterete davvero senza parole: la loro somiglianza è impressionante.

Era il momento che un po’ tutti attendevano da diverso tempo e finalmente è arrivato: a partire da stasera andrà in onda la nuovissima edizione di Bake Off. Una decima stagione, come raccontato in diversi nostri articoli, completamente diversa dalle altre e che prevede delle novità davvero pazzesche!

Se Clelia D’Onofrio ha scelto di dire ‘addio’ al suo vecchio ruolo e di cimentarsi in uno completamente inedito, c’è chi non ha potuto affatto fare a meno di dire ‘si’ al programma per un’altra volta ancora. Non parliamo di Benedetta Parodi, che ormai è la madrina del talent, ed Ernst Knam – su cui vi abbiamo svelato un retroscena sulla sua vita privata – ma proprio di Damiano Carrara. A distanza di ben cinque anni dalla sua prima apparizione nel programma di dolci di Real Time, l’amatissimo pasticcerie lucchese continua a far parte dei ‘tre moschettieri’ di Bake Off con grande gioia da parte del suo pubblico. Siete pronti alla prima puntata di stasera? Noi assolutamente si: non vediamo l’ora! Per l’occasione, però, siamo andati a cercare qualche notizia in più sul buon Damiano ed abbiamo scoperto che non è affatto figlio unico, bensì ha un fratello che è praticamente la sua fotocopia. Voi l’avete mai visto?

Avete mai visto il fratello di Damiano Carrara? La somiglianza vi lascerà di stucco

Un’estate particolarmente intensa, quella che Damiano Carrara ha vissuto quest’anno. Oltre ad aver organizzato il suo matrimonio con Chiara Maggenti, il pasticcerie lucchese è stato impegnato anche con le riprese della nuovissima edizione di Bake Off Italia, che partirà su Real Time proprio da stasera. Tra qualche ora, quindi, conosceremo da vicino tutti i concorrenti che si cimenteranno nelle prove richieste dai tre giudici. In attesa di saperne di più, però, siete pronti a scoprire un ‘dettaglio’ della vita del buon Carrara che forse in pochissimi conoscono? Poco fa, abbiamo detto che Damiano ha un fratello, ma voi l’avete mai visto?

Forse non tutti lo sanno, ma Damiano Carrara non è affatto l’unico pasticcerie della sua famiglia. Anche Massimiliano, è questo il nome di suo fratello, lavora in quest’ambito. Ed è proprio insieme ai lui, che ancora prima di diventare un volto popolare della tv nostrana, Damiano ha aperto una pasticceria in California, denominata Carrara Pastries. Vi abbiamo talmente incuriosito che adesso non vedete l’ora di vederli insieme? Guardateli qui, sono due gocce d’acqua:

C’è chi li definisce gli ‘Dei dell’Olimpo’, ma noi non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto siano parecchio somiglianti tra loro. Ci avete fatto caso anche voi?