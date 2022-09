Daydreamer, l’attrice fuori dal set ha un look molto diverso: riconoscete il suo personaggio?

L’attrice fuori dal set ha un look diverso: riconoscete così il personaggio che ha portato in scena in Daydreamer?

Il 28 maggio 2021 si è conclusa la serie Daydreamer-Le Ali del sogno. L’ultima puntata ha chiuso la trama con il lieto fine. Can e Sanem finalmente si ritrovano e coronano il sogno d’amore sposandosi. Fin dall’inizio la loro storia ha affrontato non poche difficoltà, tra bugie, menzogne e terze persone che cercavano di rovinare il rapporto.

La serie è come se fosse stata divisa in due parti, infatti nella seconda vediamo il ritorno del fotografo dopo diverso tempo. Era partito dopo essere stato accusato da Sanem di aver bruciato il suo libro. In realtà il testo era stato lanciato nel fuoco da Yigit, quest’ultimo lo ha fatto per allontanare la scrittrice dall’uomo. Quando inizia la seconda fase della trama c’è, appunto, il ritorno di Can che ritrova la giovane e gli altri amici.

Anche l’attrice nella foto in alto ha fatto parte di Daydreamer ma aveva un look molto diverso, più sbarazzino. Fuori dal set si presenta così, bella come lo era nella serie, ma con un aspetto completamente differente: riconoscete il personaggio che ha interpretato?

Daydreamer, fuori dal set l’attrice è così ma nella serie aveva un aspetto molto diverso: la riconoscete?

Nel cast di Daydreamer hanno fatto parte tanti attori e attrici. Tutti hanno avuto un ruolo importante nella vita dei due protagonisti, Can e Sanem. Ci sono stati tanti personaggi che hanno cercato di mettere i bastoni fra le ruote alla loro storia, come Huma, la mamma del fotografo, che non ha mai visto di buon occhio la giovane scrittrice.

Anche l’ex fidanzata di Can ha tentato di riconquistarlo, o ancora il fratello di Polen, Yigit, che voleva allontanare la coppia. Ci sono stati anche personaggi che hanno aiutato molto i due, dagli amici più stretti presenti fin dall’inizio a quelli subentrati nella seconda parte. L’attrice in foto è molto diversa da come l’abbiamo vista, nella serie aveva un look più sbarazzino; ha interpretato una figura che è entrata a far parte della serie nella seconda parte, è una grande amica di Sanem e non solo. E’ lei ad aiutarla nella questione sentimentale dato che è anche una psicologa. Dopo questi indizi, avete capito qual è il suo personaggio?

Ebbene sì, l’attrice ha interpretato Deniz, la psicologa e amica di Sanem. Basak Gumulcinelioglu in Daydreamer aveva un aspetto molto più leggero e da ragazzina, mentre fuori dal set appare diversa. E’ bella come l’abbiamo conosciuta, capelli sull’arancio e lunghi e un viso meraviglioso. Questo scatto lo ha fatto mentre era in vacanza in Italia. Basak ha visitato diversi luoghi nella nostra penisola e ha mostrato tutto sul suo canale instagram. A voi è piaciuto il suo personaggio?