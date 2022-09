Domenica In, cambia tutto! L’annuncio è arrivato in queste ore: incredibile

Domenica In, sta per cambiare tutto: l’annuncio è arrivato proprio in queste ore, accadrà qualcosa di incredibile, non lo immaginerete mai.

Tra le tantissime trasmissioni che sono attese per Settembre, Domenica In è tra quelle più desiderate dal pubblico italiano. Condotta dalla splendida Mara Venier, la prossima edizione del programma inizierà l’11 Settembre e ci accompagnerà fino a Giugno prossimo. Insomma, saranno dei mesi piuttosto intensi durante i quali non mancheranno interviste inedite, emozioni e molto altro ancora.

Quanti di voi non vedono l’ora che inizi Domenica In? A partire dall’11 Settembre prossimo, Mara Venier sarà al timone di una nuova edizione fatta di tante emozioni e novità. L’ultima è stata annunciata proprio qualche ora fa su Instagram ed ha reso pazzi di gioia tutti i suoi spettatori.

Reggetevi forte, a Domenica In sta per cambiare tutto! A condividere questo sorprendente annuncio, sono stati proprio i diretti interessati sui rispettivi canali social. Si tratta di qualcosa di inaspettato e che ha sorpreso, ovviamente, tutto il pubblico del programma, ma li ha resi felici nello stesso tempo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Sta per cambiare tutto a Domenica In: l’annuncio lascia tutti senza parole, cosa accadrà

Solo pochissime ore fa, si è diffuso l’annuncio sorprendente che riguarda Domenica In, eppure in un batter baleno la notizia ha già fatto il giro del web. Proprio come quello che ha come protagonista indiscussa un ex amatissimo volto di Amici, anche questo sul famoso programma di Rai Uno ha letteralmente sorpresi tutti. Certo, si tratta sicuramente di qualcosa di bello, ma che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Ancora deve iniziare questa edizione di Domenica In, eppure sembrerebbe che Mara Venier e la sua squadra abbia già intenzione di sorprendere tutti i suoi ammiratori. Pochissime ore fa, è stato dato un annuncio davvero sorprendente. Parliamo di una novità davvero pazzesca che verrà apportata al programma a partire dall’11 Settembre prossimo e che rende tutti pazzi di gioia. Non facciamo riferimento a cambi di conduzione, new entry nel cast o chi più ne ha più ne metta, bensì di qualcosa che rappresenta pienamente il programma. Avete già capito di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: la sigla! Da quando Mara Venier è ritornata al timone di Domenica In, si sono alternate ben due sigle: “Eh..già” di Vasco Rossi, che ha sancito il ritorno della conduttrice nello storico programma di Rai Uno, e “Domenica” di Achille Lauro. A partire da Settembre, invece, ci sarà una nuova colonna sonora cantata da due voci d’eccezione. Guardate un po’ qui:

Andrea Sannino e Franco Ricciardi, quindi, saranno le voci della nuova sigla di Domenica In. Abbiamo pochissime informazioni in merito, ma da come si legge dalla didascalia i due cantanti la presenteranno ne corso della prima puntata. Noi non vediamo l’ora, voi?