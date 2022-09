Dopo Vite al Limite lascia tutti di stucco: dimagrisce quasi 100 kg, ma oggi è ancora più irriconoscibile

Dopo il suo percorso a Vite al Limite lascia tutti di stucco: in clinica è riuscita a dimagrire quasi 100 kg, ma oggi è ancora più irriconoscibile!

Una trasformazione shock, quella che è stata mostrata nel corso della sesta stagione di Vite al Limite e che ancora oggi rende tutti incredibili. Si è fatta conoscere dal pubblico di Real Time con un peso di gran lunga superiore ai 350 kg, ma quando è uscita dalla clinica di Houston ne è uscita completamente trasformata. Grazie alla dieta impostole dal dottor Nowzaradan, la trentenne è riuscita a dimagrire quasi 100 kg, battendo ogni tipo di record personale.

In tantissimi hanno seguito appassionatamente le sue avventure a Vite al Limite, ma in altrettanto numerosi sono curiosi di sapere com’è diventata oggi dopo il programma. Durante il suo percorso in clinica, come dicevamo, la donna è riuscita a dimostrare sin da subito quanto fosse necessario per lei ritornare in forma. E, dopo aver ottenuto degli immediati risultati, è riuscita ad avere anche il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico. Da lì, il suo percorso di dimagrimento è stato tutto in salita! Non solo è dimagrita quasi 100 kg per tutta la durata del programma, ma ad oggi sembrerebbe che ne abbia persi ancora di più. L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo constatato come questo suo recentissimo scatto ce la mostri completamente irriconoscibile dai tempi di Vite al Limite. Resterete davvero di stucco!

Oggi è irriconoscibile dopo Vite al Limite: lascia di stucco, eccola com’è diventata

Se il suo percorso nella clinica di Houston è stato sensazionale, non si può dire affatto il contrario di quello intrapreso una volta spento i riflettori di Vite al Limite. D’altra parte, si sa benissimo: il dottor Nowzaradan permette ai suoi pazienti di iniziare un nuovo capitolo della loro vita, ma poi sta a loro continuare a renderlo tale. La protagonista di questo nostro articolo ne è la piena testimonianza. Anche lei – così come Zsalynn ed Amber Rachdi – ha continuato a dimagrire sempre di più una volta spenti i riflettori del famoso docu-reality di Real Time. Parliamo proprio di lei: Roshanda Perrio, sorella di Clarence e Brandie – anche loro protagonisti dell’ultimo episodio della sesta stagione di Vite al Limite.

A differenza dei suoi due fratelli, Roshanda è quella che ha più ottenuto risultati immediati. E, guardando le sue recentissime foto, è colei che ha continuato a dimagrire una volta spenti i riflettori. Non sappiamo a quanto ammonti il suo ulteriore dimagrimento, ma non si può fare a meno di notare di quanto oggi la donna sia praticamente irriconoscibile. Guardate un po’ qui:

Una Roshanda completamente diversa rispetto al suo percorso a Vite al Limite, non trovate?