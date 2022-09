Dr Mercy, il dramma di Rachel è iniziato a solo 14 anni: un vero trauma, cos’è successo

Dr Mercy, il dramma di Rachel è iniziato quando aveva solo 14 anni: un vero e proprio trauma per lei, cos’è esattamente successo.

Dopo l’enorme lipoma Joseph, che l’ha seriamente messo a rischio, la Dr Mercy ha dovuto fare i conti con un caso piuttosto complicato e grave. Vi stiamo per parlare della storia di Rachel, una giovanissima ragazza pronta alle nozze che non riusciva a godersi dell’atmosfera che le precedeva per via della sua malattia alla pelle.

Alle telecamere del programma, Rachel ha raccontato del suo incubo e di come la sua vita sia cambiata da un momento all’altro quando lei aveva solo 14 anni. Era in piena adolescenza, infatti, quando la giovanissima donna ha iniziato ad avere i primi problemi alla pelle, diventando oggetto di scherno e di prese in giro. Da queste parole, quindi, si può chiaramente comprendere che la patologia di Rachel non consisteva affatto in qualcosa che poteva essere nascosto, ma che era piuttosto evidente agli occhi di tutti.

“È un caso molto grave”, ha detto la Dr Mercy appena viste le condizioni della sua paziente. In effetti, è davvero difficile darle torto! Scopriamo insieme, però, di che cosa si trattava esattamente e, soprattutto, come ha scelto di agire la dermatologa nigeriana.

Il terribile incubo di Rachel raccontato alla Dr Mercy: un vero trauma

Mancava pochissimo alle sue nozze, eppure Rachel – prima ancora di godersi l’atmosfera del suo matrimonio – ha ritenuto necessario chiedere aiuto alla Dr Mercy per via del suo problema alla pelle. Iniziata a soffrirne quando era solo una bambina, la giovanissima donna ha raccontato che la situazione molto presto è precipitata.

Rachel soffriva di ovaio policistico, una disfunzione ormonale, e – così come sanno molte donne – questo disturbo le ha provocato la crescita di peli superflui sul viso. “Può creare depressione e timore di non poter concepire figli”, ha spiegato la Dr Mercy prima del suo consulto con la paziente. In effetti, il viso di Rachel era completo di peli. “Avevo solo 14 anni quando mi è iniziata a crescere. Al liceo mi prendevano in giro e così ho cominciato a radermi tutti i giorni”, ha detto. Guardate un po’ com’era:

Una situazione, da come si può chiaramente comprende, decisamente difficile e che ha fortemente condizionato Rachel. Cosa ha scelto di fare la Dr Mercy? La risposta è semplicissima: la dermatologa nigeriana ha utilizzato un tipo di laser che, data la pelle scura di Rachel, non è andato affatto a creare macchie o cicatrici. Il risultato è stato sbalorditivo sin da subito ed anche la dermatologa ne è rimasta sorpresa.

“Vedere la differenza è qualcosa di pazzesco”, ha detto Rachel appena terminata la seduta laser. In effetti, il prima e il dopo è davvero impressionante, non credete?