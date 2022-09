Elisabetta Gregoraci con l’abito longuette e la borsa griffata: perfetto mix di audacia e classe

Elisabetta Gregoraci chiude l’estate in bellezza con un abito longuette a fantasia dai colori caldi ed una borsetta di lusso in tinta.

Dopo averci mostrato i suoi look balneari sfoggiati tra Capri, Sardegna e Costa Azzurra, Elisabetta Gregoraci ha regalato ai follower un altro dei suoi outfit destinati a fare tendenza. Le vacanze stanno per volgere al termine e, nonostante la ripresa dei primi impegni tra cui il ritorno a scuola di Nathan Falco, lei può sicuramente esibire ancora un’abbronzatura invidiabile.

Tipica bellezza mediterranea, l’ex moglie di Flavio Briatore è sempre stata una delle more più affascinanti della tv, ma grazie alle sue scelte azzeccate in fatto di vestiti, sa sempre come valorizzare al meglio il bellissimo colorito della sua pelle. Soprattutto dopo aver beneficiato dei raggi del sole! Tutti ricorderanno, ad esempio, il favoloso vestito verde lungo e con gli spacchi con cui fece girare la testa al pubblico di Battiti Live durante una delle puntate dell’ultima edizione del festival canoro condotto insieme ad Alan Palmieri.

Da vera icona fashion, la Gregoraci è molto seguita anche per la sua eleganza in ogni occasione: che sia sul red carpet, al mare o durante gli allenamenti, il tocco di classe è una costante in ogni suo look, indipendentemente dal costo dei capi indossati e degli accessori scelti. In queste ultime ore si è davvero superata: nelle sue storie Instagram si è mostrata con un abito longuette che ha fatto impazzire tutte.

Elisabetta Gregoraci con abito longuette e borsetta abbinata: colori che celebrano l’estate

Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha voluto regalare alle fan un altro ottimo spunto per un look impeccabile in queste serate di fine estate. Oppure di giorno, trattandosi di un capo ed accessori eleganti ma allo stesso tempo non troppo seriosi. In uno dei suoi tanti selfie, Elisabetta ha immortalato allo specchio la sua mise completa super adatta a mettere in risalto il suo fisico da urlo e la sua abbronzatura dorata.

Ha indossato un vestito longuette molto aderente, arricciato e con fantasia floreale. Le bretelle e l’ampia scollatura lo rendono ideale per le temperature elevate che ci accompagneranno ancora per qualche settimana. Il colore base è l’arancione ma non mancano un po’ di bianco, di rosa e di fucsia, tutte tonalità che inneggiano al periodo più caldo dell’anno.

Impossibile non notare la leggera trasparenza che rende l’insieme estremamente seducente, pur conservando una gran classe, proprio come vuole il consueto stile della showgirl calabrese. Altro particolare che attira l’attenzione è la borsetta griffata in tinta, con catenella dorata e maxi logo di Chanel. A completare il tutto, un paio di sandali nude con tacco a spillo e cinturino.

Anche questa volta Elisabetta ha dato il meglio di sé: non trovate che questo vestitino sia davvero delizioso?