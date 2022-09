Federica Nargi e sua sorella in bianco: sfoggiano costumi diversi e dai dettagli particolari

Federica Nargi e sua sorella Claudia in bianco: sfoggiano un costume dello stesso colore ma il modello è diverso.

I primi passi di Federica Nargi nel mondo dello spettacolo risalgono a molti anni fa, quando partecipa ai concorsi di bellezza. La notorietà è arrivata grazie alla sua presenza nel programma Veline che la vide allora vincere il titolo di Velina mora. Per quattro edizioni l’abbiamo vista sul bancone di Striscia la notizia insieme a Costanza Caracciolo.

Di tempo ne è passato da allora e ancora oggi le due ex protagoniste del tg satirico sono molto legate. Sia Federica che Costanza hanno continuato a lavorare nell’ambito dello spettacolo svolgendo anche ruoli diversi. L’ex velina mora nel 2021 ha fatto parte del programma Tale e quale show, dove ci ha conquistato e sorpreso con le sue performance. Tutte queste esperienze in tv le hanno dato grande popolarità e questo ha portato anche ad un aumento del numero di follower nel corso degli anni.

Federica è molto legata alla sua famiglia. In molti sapranno che ha una sorella di nome Claudia. Quando sono insieme si nota la somiglianza che c’è, entrambe bellissime e castane, occhi grandi e un sorriso smagliante. Qualche giorno fa la showgirl ha passato del tempo in famiglia riprendendo tutto sul suo canale instagram. Chi ha visto le foto e le storie avrà fatto caso al suo look da mare ma anche a quello di sua sorella: tutte e due hanno sfoggiato dei costumi bianchi ma non lo stesso modello.

Federica Nargi e sua sorella Claudia in bianco: il colore del costume è lo stesso ma i modelli sono diversi

Federica Nargi ha una sorella di nome Claudia bella quanto lei! Poche settimane fa ha pubblicato una serie di scatti insieme per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno: “Semplicemente stupenda per come sei. Tanti auguri sorellina mia. Ti amooo”, aveva scritto a corredo.

In tutte le foto al primo sguardo notiamo la bellezza di entrambe. Sia Federica che Claudia sono meravigliose, hanno un sorriso smagliante, occhi grandi e carnagione castana. Non sono le uniche foto pubblicate in cui si mostrano insieme. La showgirl negli ultimi giorni ha passato del tempo in famiglia e ha condiviso nuovi scatti con Claudia. Ma avete visto che cosa hanno indossato?

Hanno sfoggiato un costume dal modello diverso ma dello stesso colore, il bianco. Federica ha indossato un bikini a due pezzi di una tonalità luminosissima mentre Claudia un costume intero scollato dietro la schiena con dei fili che si intrecciano in avanti. In questo scatto indossano gli occhiali da sole, ma questa volta il colore non è lo stesso. Quelli della showgirl sono arancioni e neri mentre sua sorella di un’unica tonalità.