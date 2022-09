GF Vip, pronta a convolare a nozze: fiori d’arancio per l’ex volto del reality

GF Vip, l’ex protagonista del reality convola a nozze! Fiori d’arancio per lei e grande gioia: ormai manca poco al grande passo!

Grandi novità e grande gioia per un ex volto del seguitissimo reality. L’ex concorrente che ha ricevuto la proposta di matrimonio proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip, è pronta al grande passo ed a pronunciare il fatidico Sì!

La precedente edizione del Grande Fratello Vip ci ha sicuramente regalato momenti inediti e colpi di scena semplicemente inaspettati. D’altronde, come ben abbiamo potuto vedere nel corso di questi anni, il Grande Fratello Vip è un reality ricco di sorprese! E proprio nella precedente edizione, non sono mancati colpi di scena che ci hanno lasciati a bocca aperta. Tra questi, una proposta di matrimonio. E’ giunta proprio in diretta, mentre il conduttore e padrone di casa conduceva la sua puntata. Ed ora, a distanza di mesi dalla fine del reality, l’ex concorrente fa sapere che manca ormai poco ai fatidici fiori d’arancio! Dopo il GF Vip, la attendono le nozze con la sua dolce metà, grande gioia per lei!

GF Vip, fiori d’arancio per l’ex protagonista del reality: a quando le imminenti nozze

Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste indiscusse all’interno dell’ultima edizione del GF Vip andata in onda. Proprio all’interno del reality, la bella showgirl ha spesso e volentieri portato sotto le luci dei riflettori la sua magica love story. Ebbene, è proprio in diretta televisiva che abbiamo assistito e saltato di gioia insieme a lei, quando Alessandro Rossi, il suo fidanzato, le ha chiesto la mano. E presto convoleranno a nozze!

I due sono apparsi da sempre molto affiatati, e si può vedere attraverso i diversi scatti social postati dall’ex concorrente del reality che ancora oggi sono molto complici ed uniti. Ed è proprio dal suo canale Instagram che Francesca Cipriani ha fatto sapere alla sua community social che le nozze sono piuttosto imminenti! Con un dolcissimo scatto che ritrae insieme i futuri marito e moglie, la Cipriani ha scritto: “Presto sposi. Quando? Nel 2022“.

Non ha voluto sbilanciarsi, ha preferito lasciare un po’ di suspense così da lasciarci col fiato sospeso quando arriverà il fatidico lieto evento. Di fatti non si è espressa in merito ai dettagli del giorno tanto atteso, ma siamo sicuri che sia emozionatissima e che stia curando il tutto nei minimi dettagli. Francesca d’altronde si è sempre contraddistinta per la sua attenzione ai particolari e sicuramente non mancherà un pizzico di sbrilluccichio, lo stesso che possiamo vedere ora nei suoi occhi!

E così, siamo certi che prima della fine di questo 2022, Francesca Cipriani ed Alessandro Rossi convoleranno a nozze. Fiori d’arancio per la dolcissima coppia! Vi piacciono insieme?