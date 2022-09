Giulia De Lellis senza trucco: non c’è alcuna differenza, è sempre uno schianto

Avete mai visto Giulia De Lellis senza trucco? Non c’è alcuna differenza tra le due immagini a confronto: l’influencer romana è sempre uno schianto.

Sono tantissimi i volti che si sono alternati negli studi di Uomini e donne, ma mai nessuno ha saputo cavalcare la cresta l’onda quanto Giulia De Lellis. Sin dalla sua primissima apparizione nel dating show di Maria De Filippi, la giovanissima romana ha saputo mettere d’accordo tutti tanto da essere ancora oggi uno dei volti più affermati ed apprezzati di Instagram.

Sul suo canale Instagram, Giulia De Lellis non perde mai occasione di interagire coi suoi sostenitori. È proprio attraverso post condivisi sul suo profilo ufficiale, infatti, che l’influencer rende partecipi il suo pubblico dei suoi spostamenti e dei suoi ultimi lavori, ma riesce anche ad incantarli con la sua incredibile bellezza. Tra quelli con indosso outfit da urlo e in costume, però, non abbiamo potuto fare a meno di prestare attenzione ad una foto completamente al naturale dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Così come Anna Tatangelo, anche Giulia De Lellis ha voluto mostrarsi senza trucco al suo pubblico, ricevendo un vero e proprio boom di likes. Se si mettono a paragone due foto, noi non notiamo alcuna differenza tra con o senza. Voi, però, siete curiosi di saperne di più? Vi assicuriamo che la giovane è sempre uno schianto!

Giulia De Lellis sempre uno schianto: l’avete mai vista senza trucco?

Sono tantissime le Vip nostrano che amano condividere scatti di sé completamente senza trucco. Ce lo conferma proprio Giulia De Lellis, che per mostrare al suo pubblico i progressi della sua acne sul viso, non ha potuto fare a meno di mostrare una sua foto completamente al naturale. Inutile dirvi che lo scatto in questione ha letteralmente fatto il boom di likes perché l’influencer romana, che sia truccata o no, è sempre uno schianto.

Appena condivisa la foto senza trucco, Giulia De Lellis è stata bombardata di likes e commenti. D’altra parte, reazione differente non si poteva affatto avere: è splendida! Guardate un po’ qui:

Avevamo ragione a dire che non c’è alcuna differenza tra il viso di Giulia truccato e quello struccato non c’è alcuna differenza, vero? In ogni moda si vesta o si mostri, l’influencer romana è sempre bellissima!

La querelle con Dayane Mello

Se la foto non è passata inosservata per la sua bellezza, non lo è stato affatto nemmeno per Dayane Mello. Subito dopo aver condiviso questo scatto, l’ex concorrente del GF Vip non ha perso occasione di commentarlo. E, purtroppo, le sue parole non sono state affatto piacevoli nei confronti dell’influencer. Voi da che parte state?