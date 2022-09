Paola Di Benedetto sceglie per le unghie una tonalità chiara ma dall’effetto scintillante

Paola di Benedetto sceglie per le unghie una tonalità chiara ma l’effetto è davvero scintillante: ecco la sua nuova manicure!

Paola di Benedetto è sempre molto impegnata, e in questi giorni lo è stata con la preparazione per la serata dell’evento musicale Power Hit Estate 2022. In questa occasione viene eletta, appunto, come dice il titolo dell’evento, la power hit dell’estate, in questo caso del 2022. La Serata si è tenuta il 31 agosto e ha visto il trionfo del brano La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

La showgirl da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo ne ha fatta di strada, tanti lavori e nuovi progetti che l’hanno portata poi alla radio. Ma tutto è iniziato quasi per caso, come raccontato da lei in un’intervista a Cosmopolitan. Infatti ha spiegato che da adolescente è caduta in un buco nero, non sapeva bene quale fosse la sua strada, non riusciva a cogliere la sua identità e per questo soffriva di molte ansie. Sono stati i suoi genitori ad iscriverla ad un concorso e così tutto è iniziato.

Paola ha fatto parte di tanti programmi, in molti la ricorderanno a Ciao Darwin in veste di Madre Natura. Quando scese le scale nella terzultima puntata dell’edizione che si chiama La Resurrezione lasciò tutti senza parole con la sua bellezza e ancora oggi è così, la sua avvenenza è elegante e semplice. Adesso è popolarissima sul piccolo schermo ma lo è anche sui social dove è seguita da migliaia di persone. I follower sono sempre attenti a tutto quello che condivide e sicuramente avranno notato la sua nuova manicure che è piaciuta tantissimo anche a lei.

Paola di Benedetto sceglie per le unghie un colore chiaro ma l’effetto è molto luminoso

Oggi è una conduttrice radiofonica, Paola in un’intervista a Cosmopolitan ha riferito che facendo le dirette in radio è riuscita ad avere una buona padronanza del linguaggio e anche una nuova consapevolezza. Anzi, dice che quello che è riuscito a fare è grazie al suo percorso in questo ambiente.

L’ex vincitrice del Gf Vip oggi è molto amata dal pubblico che la segue in radio e anche sul piccolo schermo, o agli eventi a cui partecipa. E la segue anche sui social dove condivide molto della sua quotidianità. Qualche giorno fa la conduttrice ha mostrato la sua nuova manicure di cui lei stesse se n’è innamorata, come fa sapere: voi l’avete vista?

Eccola! Fa capire da quello che ha scritto che sceglie sempre una tonalità di smalto super basic: “Lo sapete sempre super basic ma così mi sono innamorata“. Paola ha scelto un bianco quasi sul trasparente, luminosissimo, infatti brilla tanto. Il colore è semplice. Difficile non farsi catturare dalla sfavillante luce che emana questa manicure.