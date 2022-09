Seconda classificata a Masterchef 7, cosa fa oggi Kateryna? Arriva una splendida notizia

Si è classificata seconda a Masterchef 7, ma sapete che cosa fa oggi Kateryna? Arriva una splendida notizia: cosa abbiamo scoperto.

Dopo aver rivissuto le emozioni che si sono alternate nel corso della seconda finale di Masterchef, il numeroso pubblico del talent non può fare a meno di non perdersi le repliche della settima edizione. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono state trasmesse le prime puntate, concentrate sui casting e la formazione della nuova brigata, ma ricordate chi sono stati i suoi concorrenti.

I veri amanti di Masterchef possono difficilmente dimenticarsi della settima edizione del talent. A distanza di diversi anni dall’inizio del suo cammino nel talent, l’amato chef Carlo Cracco ha scelto di dire ‘addio’ al programma, lasciando tutti di stucco.

A vincere quell’edizione di Masterchef, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato il giovanissimo Simone Scipioni. Ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, è stata proprio lei: Kateryna! Già ai tempi del suo casting, la giovane aveva catturato l’attenzione di tutti e quattro giudici, ottenendo il grembiule per la fase successiva e il lasciapassare per diventare una concorrente del talent. Nel corso del suo percorso, poi, non ha fatto altro che confermare quello i quattro chef avevano già pensato: il suo era un talento puro! Cosa sappiamo, però, oggi sul suo conto? Simone ha cambiato vita dopo Masterchef, ma lei? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo appreso una dolcissima notizia. Scopriamo insieme cosa fa oggi la seconda classificata di Masterchef 7.

Ricordate Kateryna, la seconda classificata di Masterchef 7? Cosa fa oggi

Sin da subito, quindi, la giovanissima Kateryna ha impressionato i giudici di Masterchef e mano a mano che è andata avanti nel suo percorso ha continuato a dimostrare quanto la cucina fosse la sua più grande aspirazione. Cosa è cambiato dopo il famoso talent? Come dicevamo, la ventiseienne salernitana si è classificata seconda a Masterchef 7, eppure – spulciando il suo canale Instagram – abbiamo scoperto che è riuscita ugualmente a realizzare il suo sogno. Non sappiamo esattamente dove lavori, ma in alcuni dei suoi scatti la bella Kateryna si mostra con indosso una divisa bianca tipica degli chef.

Se ai tempi di Masterchef, Kateryna era disoccupata, adesso sembrerebbe non esserlo più. E già questa, da come si può chiaramente comprendere, è una splendida notizia. Fate molta attenzione, però: questa non è affatto l’unica. Durante la sua partecipazione al programma, la giovane ha raccontato di essere sposata e di essere follemente innamorata di suo marito. Rintracciandola su Instagram spulciando con attenzione il suo canale, abbiamo appreso che la sua storia d’amore continua e lo fa davvero alla grande! Non solo, infatti, la chef adora condividere scatti del giorno del suo matrimonio, ma anche dolcissime foto di coppia. Eccone uno:

Sono davvero splendidi insieme, non c’è che dire! Ad entrambi, auguriamo una vita splendida!