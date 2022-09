Soleil Sorge ravviva la chioma con un tocco di luminosità: eccola col nuovo look

Soleil Sorge ravviva la chioma con un tocco di luminosità in più: l’amatissima ex gieffina mostra a tutti i suoi fan il ‘nuovo’ look, eccola!

Per mesi Soleil Sorge è stata al centro dell’attenzione dei telespettatori di canale 5. Ha fatto parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip e la sua presenza, come anche negli altri programmi, non è passata inosservata. Schietta e sincera, è stata la concorrente che forse più di tutti si è trovata al centro delle dinamiche.

Naturalmente la ‘dinamica’ che più l’ha vista protagonista è il suo rapporto con Alex Belli. Da mesi il reality si è concluso e i due ex coinquilini hanno preso strade che sembrano essere totalmente lontane e persino l’amicizia si è andata spezzando. Per Soleil dopo l’esperienza nella casa ne sono arrivate di nuove, non si è mai fermata un momento. Infatti appena fuori è stata opinionista de La pupa e il secchione, in seguito ha creato un suo brand di costumi, State of Soleil, e ancora i progetti per il futuro sono tanti.

Nonostante i numerosi impegni è riuscita a trovare qualche momento da trascorrere in vacanza, con amici e le persone più importanti della sua famiglia. Si sa dopo il mare, il sole, anche la chioma ha bisogno di essere curata e lei ne ha approfittato in questi giorni per dare un po’ di luce ai suoi capelli: eccola col nuovo look!.

Soleil Sorge approfitta per ravvivare il look: l’ex gieffina dà un tocco in più di luminosità alla sua chioma

Soleil Sorge è sempre molto impegnata, una volta fuori dalla casa del GF vip è stata occupata con nuovi progetti. Il brand che ha creato è piaciuto molto ai suoi follower, State f Soleil. Pantaloni, costumi dai modelli diversi, bandane e tanto altro, ogni capo è un trionfo di bellezza.

Ma questo non è l’unico progetto che ha portato avanti in questi mesi. Ormai è noto che a breve la vedremo al Gf Vip ma non in casa, certo. La bella ex gieffina sarà la conduttrice del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Petrelli. Sicuramente anche per questa edizione ne vedremo delle belle. Intanto però ha approfittato in questi ultimi giorni per dare un tocco di luminosità ai suoi capelli. Soleil nelle sue storie instagram si è mostrata dal parrucchiere e in seguito ha fatto vedere il look finale.

Eccola, bellissima come sempre! A quanto pare ha dato un tocco di luce in più alla sua chioma, ha fatto una piega morbida e mossa. Già nei mesi precedenti aveva cambiato look, tagliando i capelli e optando per la frangetta. Adesso ha deciso di ravvivare un po’ il colore dei capelli e si è mostrata con un aspetto bellissimo!