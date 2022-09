Tutti conoscono Ernst Knam, ma avete mai visto sua moglie? Come si chiama e che lavoro fa

Ernst Knam è il ‘must’ della pasticceria italiana, ma avete mai visto sua moglie? Come si chiama e che lavoro nella vita: non tutti lo sanno.

Terminato il mese di Agosto e le vacanze, non ci resta che iniziare con la vita di sempre e la classica di routine. Di tutto questo ‘ritorno alla normalità’, però, c’è un aspetto che mette d’accordo tutti: la messa in onda dei nostri programmi tv preferiti. Se per il ritorno del GF Vip dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, per quello di Bake Off si contano le ore. Stasera andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione e tutto il suo pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le novità di quest’anno.

Questa nuova edizione di Bake Off che sta per partire sarà un’edizione totalmente inedita. Non solo vi è un nuovo giudice che si aggiunto a Damiano Carrara ed Ernst Knam, ma anche Clelia D’Onofrio – vera e propria pietra miliare del programma – si accinge ad avere un ruolo del tutto inedito nel talent di pasticceria rispetto a quello avuto negli scorsi anni. In attesa di qualche notizia in più e della puntata di stasera, vi facciamo questa domanda: avete mai visto la moglie di Ernst Knam? Anche lui, insieme a Benedetta e la dolce Clelia, è nel cast del programma dall’inizio, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sapete, infatti, chi è sua moglie?

Chi è e che lavoro fa la moglie di Ernst Knam

Tutti amano e tutti sono pronti a leccarsi i baffi coi capolavori di Ernst Knam, ma siete proprio sicuro di conoscere il ‘re del cioccolato’ alla perfezione? Il suo curriculum è davvero impressionante, ma cosa occorre sapere sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma il ‘temutissimo’ giudice di Bake Off Italia è sposatissimo da tanti anni. Sua moglie di chiama Alessandra Mion ed è con lei che – oltre a condividere il tetto coniugale – condivide anche la sfera lavorativa.

Come si legge sul sito ufficiale della bella Alessandra, i due piccioncini si sono conosciuti nel lontano 2009 quando una loro amica – proprio con l’intento di farli conoscere – ha organizzato per loro una cena romantica. Tutto è andato alla perfezione quella sera: i due si sono piaciuti sin da subito e quando è arrivato il momento del dolce – il buon Knam ha fatto assaggiare la sua mousse mango e frutto della passione – i giochi erano praticamente già fatti. Da quel momento, è iniziato il loro progetto di vita culminato nel matrimonio e la nascita del loro figlio.

Laureata in Giurisprudenza, Alessandra Mion inizia a lavorare con suo marito nel 2014. È proprio a partire da quest’anno, infatti, che organizza eventi, appuntamenti e masterclass di cui la colonna portante è proprio il buon Knam. Ma non è affatto finita qui. La pasticceria non interessa solo suo marito, ma anche lei. Nei mesi della pandemia, infatti, ha iniziato a girare video ricette da inserire sul suo canale Instagram ufficiale e il suo blog. Infine, sempre con suo marito, ha scritto un libro, che ha letteralmente spopolato.

Insomma, quella tra Ernst Knam e sua moglie è un’unione che va al di là di tutto. Sono davvero splendidi insieme, non trovate?