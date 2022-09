Uomini e Donne, Federica Aversano è la nuova tronista, ma l’abbiamo già vista in tv: ricordate dove?

Uomini e Donne sta per ricominciare e presenta la sua nuova tronista, Federica Aversano: è già un volto noto in tv, dove l’abbiamo vista?

Manca poco ormai al ritorno tanto atteso del dating show più seguito della storia. il 19 Settembre 2022, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, ritorna Maria De Filippi alla conduzione di Uomini e Donne.

Ebbene, può allora iniziare il nostro conto alla rovescia che ci conduce nel pieno e nel vivo della stagione televisiva autunnale che prevede numerosi ritorni sul piccolo schermo. Si perché il 19 Settembre è anche la volta del ritorno del Grande Fratello Vip. Ebbene, prima Maria De Filippi ritorna sulla nota scalinata dell’amatissimo programma e qualche ora più avanti, Alfonso Signorini è pronto a darci il bentornato all’interno degli studi Mediaset con la primissima puntata del GF VIP. Insomma, sentiamo aria di grandi ritorni!

Ebbene, Uomini e Donne con la sua nuova edizione ci riserva già le prime sorprese ed i primi colpi di scena. Il Trono Classico è pronto a cedere le sue poltrone a nuovi giovani in cerca dell’anima gemella. Fra questi, abbiamo conosciuto Lavinia che sarà la nuova tronista all’interno del programma. Al suo fianco ci sarà però anche lei, Federica Aversano. Cosa sappiamo della nuova tronista? E’ in realtà un volto già noto sul piccolo schermo. Sapete dove l’abbiamo già vista? Conosciamola meglio!

U&D, Federica Aversano è la nuova tronista: l’abbiamo già vista in Tv

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne, ed a partire dal 19 Settembre 2022, siederà la poltrona rossa che la vedrà protagonista del Trono Classico in questa nuova edizione. Il suo però, avranno notato quelli più attenti al dating show condotto da Maria De Filippi, non è un volto sconosciuto al mondo televisivo.

Ebbene, Federica è stata infatti l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Proprio nell’ultima stagione del Trono Classico, abbiamo infatti seguito il loro percorso. Alcune voci ed indiscrezioni venute fuori in precedenza, vedevano Federica Aversano passare al Trono Over. Così però non è stato, e così insieme alla nuova tronista, Lavinia, sarà la protagonista di questa nuova stagione ed andrà alla ricerca del vero amore. Ma cosa sappiamo di lei?

Ha 28 anni ed è originaria di Santa Maria Capua Vetere. Ha due lauree, una in Scienze Politiche e l’altra in Giurisprudenza. E durante il percorso che l’ha condotta al conseguimento del titolo di studio finale, la dolce Federica è diventata mamma del piccolo Luciano, il suo grande amore. Il suo profilo Instagram è arricchito con dolcissime foto insieme al suo piccolo. Con una video presentazione ha raccontato di sé a Witty Tv: “Caratterialmente mi conoscete già. Dicono che sono antipatica ed è vero. Semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca. Sono forte del mio“, ha detto facendo emergere una personalità molto forte.

“Se mi inc**** divento una iena ma basta poco per essermi amica ed altrettanto poco per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà però, do tutta me stessa”. E voi siete curiosi di vedere Federica Aversano nelle vesti di tronista? Non ci resta che attendere il 19 Settembre!