Uomini e Donne, Lavinia è la nuova tronista: ricordate dove l’abbiamo già vista in tv?

Uomini e Donne, Lavinia è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi: ricordate dove l’abbiamo già vista in tv?

Ci siamo! Ormai manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata del dating show sarà trasmessa lunedì 19 settembre 2022 e i nuovi tronisti sono stati già presentati. Tra questi c’è anche lei, Lavinia.

26 anni, studentessa di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, l’affascinante romana è pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore in tv. Ma, per lei, non è la prima esperienza in assoluto sul piccolo schermo. Ricordate dove l’abbiamo già vista in tv? Vi raccontiamo tutto.

Lavinia è la nuova tronista di Uomini e Donne: ecco dove è già apparso in tv

Lavinia Mauro è una delle nuove protagoniste del trono Classico di Uomini e Donne. Il video di presentazione è stato condiviso da Witty Tv e la prima puntata del programma è stata già registrata qualche giorno fa. Proprio nella prima registrazione conosceremo le due nuove tronista della trasmissione: oltre a Lavinia, ci sarà Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Forse non tutti lo ricordano, ma anche Lavinia è già stata in trasmissione nelle vesti di corteggiatrice!

È passato qualche anno, ma i più attenti la ricorderanno tra le pretendenti di Nicolò Brigante, il tronista siciliano che, al termine del suo percorso, scelte Virginia Stablum: era il 2018. Niente lieto fine per Lavinia nella sua prima esperienza a Uomini e Donne, ma la bellissima romana ha scelto di darsi una seconda chance. Nel video di presentazione, Lavinia ha raccontato di essere alla ricerca di un uomo paziente e tenace, che non la faccia annoiare. “Sono un po’ all’antica: l’uomo deve fare l’uomo”, ha dichiarato la nuova tronista, che spera di viversi un’esperienza leggera e spensierata, ma ricca di emozioni che non prova da diverso tempo.

Noi non possiamo che mandare a Lavinia il nostro più grande in bocca al lupo per l’inizio della sua magica avventura a Uomini e Donne.

Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2022

Oltre a Lavinia, come abbiamo già detto, ritroveremo Federica. Nel corso dell’estate, si era parlato di un ritorno della campana nelle vesti di dama del trono Over. Ora, però, è ufficiale: Federica è una nuova tronista. E, già nella prima puntata, qualche cavaliere del trono Over ha mostrato interesse per lei… In attesa di scoprire di più, parliamo anche dei troni maschili. In trasmissione torna Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, la tronista che ha poi scelto Matteo Farnea. Al fianco del genovese ci sarà un altro Federico, ingegnere aeronautico di 25 anni, originario di Roma. Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio tutti, e voi?