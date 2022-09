Alessandra Celentano, non tutti hanno visto sua sorella: praticamente identica

La maestra Alessandra Celentano è molto amata dal pubblico, ma pochi hanno visto sua sorella: somiglianza impressionante!

Nota al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di insegnante ad Amici che riveste ormai dal quasi vent’anni, Alessandra Celentano è sempre stata capace di non passare inosservata. Questo perché, oltre al pazzesco curriculum di ballerina e docente che ha, anche la sua personalità grintosa e determinata hanno contribuito a renderla iconica.

Nipote dell’inimitabile Adriano, Alessandra Celentano è da sempre amata ma anche criticata da alcuni colleghi e da una parte dei telespettatori per la severità che la contraddistingue nell’approcciarsi agli allievi. Soprattutto a quelli che, secondo lei, non hanno le doti fisiche ed uno studio classico alle spalle adeguati per diventare dei ballerini di grido.

Nonostante il suo temperamento super energico, però, lei stessa non ha nascosto di piangere spesso: “Piango spesso. Una bella musica fa piangere. Un film può farmi piangere. I ricordi, quelli sì, mi fanno spesso scendere le lacrime”, disse tempo fa intervistata dal settimanale Oggi.

Inoltre, è molto legata ai suoi affetti tra cui ci sono sicuramente la cugina Rosita, la nipote Valentina e sua sorella Adriana. Quest’ultima non fa parte del mondo dello spettacolo e non esiste un suo profilo social che sia noto. In un selfie pubblicato qualche anno fa dalla famosa coreografa, però, è possibile vedere quanto le due si somiglino: date un’occhiata e poi dite se non avevamo ragione!

Alessandra Celentano, spunta il selfie con la sorella Adriana: due gocce d’acqua

Tra Alessandra ed Adriana Celentano esiste un legame molto profondo, come testimonia l’intervista di Oggi citata poc’anzi. Dopo la separazione della coreografa dall’ex marito Angelo Trementozzi, le due sorelle condividono la stessa casa a Roma insieme a…otto cani! Sì, avete letto bene: entrambe amano molto circondarsi di amici a 4 zampe e, grazie al grande giardino di cui dispongono, possono convivere comodamente tutti insieme.

Adriana è madre di Valentina che al momento dell’intervista del noto settimanale alla coach di Amici aveva 24 anni ed era una studentessa di Giurisprudenza. Non si sa quale sia il lavoro della sorella di Alessandra né quanti anni abbia. Quel che è certo è che c’è una somiglianza incredibile fra loro.

In questo selfie postato sul seguitissimo profilo Instagram della docente, le vediamo l’una accanto all’altra e si fa quasi fatica a distinguerle. Al momento della foto, che risale al 2018, avevano perfino lo stesso colore di capelli! I tratti del viso, poi, sono davvero molto, molto simili: taglio degli occhi, naso e forma delle labbra, tutto sembra comprovare la loro stretta parentela.

Voi avevate mai visto questa foto sui social della ‘temutissima’ maestra di danza?