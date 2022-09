Beautiful, dopo Quinn arriva un nuovo amore per Carter: non indovinereste mai di chi si tratta; le anticipazioni della soap opera.

È nella soap da diversi anni, ma da alcuni mesi è diventato protagonista assoluto di Beautiful. Parliamo proprio di lui, Carter Walton, legale dei Forrester e, in particolare, grande amico di Ridge. Almeno fino a quando non ha iniziato una relazione con la moglie di suo padre…

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, il tradimento tra Carter e Quinn è venuto fuori grazie a Brooke Logan, che non ha perso tempo a raccontare tutto a Eric, per impedirgli di rinnovare le promesse con la Fuller. Quello che i telespettatori italiani non immaginano, però, è che nella vita di Carter sta per entrare un’altra donna... Non indovinereste mai di chi si tratta, ma la conosciamo benissimo. Se non temete spoiler, continuate pure a leggere!

Nuovo amore per Carter dopo la storia con Quinn: colpo di scena shock a Beautiful

Tutto è venuto a galla in quel di Los Angeles: Eric Forrester ha scoperto che la moglie Quinn lo ha tradito. E non con una persona qualunque ma con Carter Walton, l’uomo di chi si fidava ciecamente. Cosa accadrà adesso? Come abbiamo già vito, il patriarca dei Forrester caccerà di casa la moglie, estromettendola anche dall’azienda. Ma a Beautiful, si sa, nulla è come sembra.

Dopo un periodo di separazione, Eric e Quinn decideranno di dare una nuova possibilità al matrimonio, nonostante i sentimenti tra la donna e il bel Carter non sembrassero del tutto svaniti. A quel punto, però, a Carter non resterà che voltare pagina e lo farà con un nuovo amore. Chi ruberà il cuore dell’avvocato? Proprio lei, Paris Buckingham, la sua ex cognata. Si, perché Paris e la sorella di Zoe, che, come tutti ricorderete, è state legata a Carter e quasi sul punto di sposarlo. Come avrete intuito, la storia tra Carter e Zoe naufragherà definitivamente dopo che la stilista scoprirà della liason con Quinn. Un tradimento che Zoe non potrà superare, a tal punto che deciderà di lasciare la città per sempre: con lei, anche l’attrice che le presta il volto lascerà la soap opera. Ma cosa accadrà tra Paris e Carter?

I due vivranno una storia d’amore a tutti gli effetti, non una semplice avventura. A tal punto che la coppia deciderà di convolare a nozze! Ma, come spesso accade a Beautiful da ben 35 anni, durante la cerimonia accadrà qualcosa di imprevisto, che non permetterà agli sposi di pronunciare il sì. Curiosi di scoprire cosa accadrà?

Ebbene sì, Quinn, dopo aver scoperto il tradimento di Eric con Donna, capirà di amare Carter e farà di tutto per riprenderselo! Ci riuscirà? Questo lo scopriremo insieme più avanti!