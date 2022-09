Famoso conduttore beccato dai paparazzi con il suo nuovo fidanzato

Il settimanale Chi ha immortalato il noto conduttore in barca col suo nuovo e giovanissimo fidanzato: la loro storia è ormai ufficiale.

Sebbene la strada da fare sia ancora lunga e tortuosa, negli ultimi anni la consapevolezza che l’omosessualità non sia affatto un problema da nascondere si sta finalmente facendo largo. Sempre più spesso, molte persone trovano il coraggio di esprimere la propria identità sessuale mostrandosi alla luce del sole con il proprio partner e questo è indubbiamente un notevole passo in avanti verso la civiltà e la democrazia.

Il mondo dello spettacolo di certo non resta indietro e molti personaggi noti hanno dichiarato apertamente di non essere etero. Purtroppo, tali rivelazioni sollevano ancora qualche critica, ma è necessario appunto che da qualche parte si cominci. Tutti ricordiamo ad esempio il coming out di Gabriel Garko, per anni ‘sogno proibito’ di stuoli di donne adoranti, che al GF Vip confessò di essere gay.

Oppure, la confessione dell’attore Gabriele Rossi che dopo aver mantenuto segreta per molto tempo la sua relazione, uscì allo scoperto col suo fidanzato Lorenzo Licitra nel corso di un’intervista dell’attore a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. Ancor prima di loro, anni fa fu la volta di un noto conduttore televisivo che da qualche giorno è apparso sulle pagine di Chi con la sua nuova fiamma.

Ha ritrovato l’amore: il conduttore si mostra col nuovo fidanzato

E’ Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico Mediaset, che durante il matrimonio con l’ex moglie Cristina Navarro, si è reso conto di non essere più felice in un rapporto etero e di voler vivere liberamente la propria identità. I due ex coniugi, ancora oggi sono in ottimi rapporti e l’ex concorrente del GF Vip vive ormai da anni la sua vita privata alla luce del sole.

L’ultimo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini lo mostra in alcuni scatti di una gita in barca in Costiera Amalfitana col nuovo compagno. Stando alle rivelazioni del noto settimanale, il ragazzo che ha conquistato il cuore di Cecchi Paone si chiamerebbe Simone ed avrebbe 26 anni. Tra i due, quindi, ci sarebbe una differenza d’età di ben 33 anni.

“È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, racconta a Chi l’ex conduttore de La macchina del tempo. Ammette inoltre che non è la prima volta che lui e Simone appaiono insieme in pubblico: di recente, ad esempio, sono stati a Rimini per la presentazione del libro di Alessandro ad alcuni eventi culturali organizzati da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Insomma, pare proprio sia nata una nuova coppia: facciamo i nostri migliori auguri ad entrambi!