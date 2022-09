Francesca Fialdini ravviva il look prima dell’inizio in tv: eccola con la nuova acconciatura

Francesca Fialdini ravviva il look poco prima dell’inizio in tv: avete visto che cosa ha fatto ai capelli?

Francesca Fialdini è pronta a tornare in televisione, come ha fatto sapere sui social a breve comincerà la nuova edizione del format Da noi…a ruota libera. La data stabilita per l’esordio è il 18 settembre. La conduttrice tiene il timone del programma dal 2019 e riscontra sempre un grande seguito da parte del pubblico.

La sua carriera però non è iniziata sul piccolo schermo. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione ha cominciato lavorando in radio, poi ha fatto seguito il ruolo di inviata e conduttrice del notiziario del programma A sua immagine. In questi anni l’abbiamo vista in diverse trasmissioni fino a quando non è arrivata al timone di A noi…a ruota libera.

Per il terzo anno consecutivo è stata riconfermata segno che il format piace come anche la sua conduzione. Grazie alle esperienze è diventata naturalmente molto popolare e lo è anche sui social dove è seguitissima. Chi la segue con attenzione avrà notato che cosa ha fatto in questi ultimi giorni, a parte impegnarsi nel lavoro. La conduttrice attraverso le sue storie instagram si è mostrata dal parrucchiere. Dopo aver ripreso i vari passaggi della preparazione ha mostrato il risultato finale.

Francesca Fialdini ravviva il look prima dell’inizio in tv: ecco la conduttrice con la nuova acconciatura

Chi la segue con attenzione avrà notato che cosa ha fatto in questi giorni. Francesca ha condiviso una serie di storie, dalla sfumatura leggera, dove si è mostrata dal parrucchiere. Dopo la fase di preparazione ha fatto vedere il risultato finale: cosa notate?

A quanto pare la conduttrice ha cambiato il tipo di acconciatura, adesso i capelli hanno una piega diversa, molto più ondulata e mossa rispetto alla chioma precedente. Vi piace il suo nuovo look?