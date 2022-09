Gerry Scotti, chi è e cosa fa nella vita suo figlio: l’avreste mai detto?

Tra i personaggi più popolari del piccolo schermo, Gerry Scotti è anche padre e nonno: indovinate cosa fa nella vita suo figlio!

Da almeno tre decenni il suo volto è uno dei più familiari per il pubblico televisivo italiano: rassicurante e al tempo stesso ironico ed arguto, Gerry Scotti è tra i conduttori di maggior successo. Forse, però, non sapete chi è suo figlio. Sì, perché pur non avendo intrapreso la stessa carriera del padre, l’unico erede del noto presentatore non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo.

Nato il 10 marzo del 1992, Edoardo Scotti è figlio di Gerry e della sua ex moglie Patrizia Grosso. Una separazione che è stata davvero difficile da superare per il presentatore Mediaset e che avvenne quando Edoardo aveva solo 10 anni. “Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”, confessò il conduttore in un’intervista rilasciata a La Stampa. Nonostante la fine del suo matrimonio, Gerry ha continuato ad essere un ottimo padre per suo figlio e tra i due esiste un rapporto meraviglioso.

Innamoratissimo di sua moglie, la giornalista Mediaset Ginevra Piola, a soli 30 anni Edoardo è già papà: la coppia ha infatti messo al mondo la piccola Virginia, chiamata così proprio per omaggiare il nonno il cui nome all’anagrafe è, appunto, Virginio. Pronti a scoprire a cosa si dedica nella vita l’erede dell’amatissimo volto del Biscione?

Gerry Scotti, chi è e cosa fa suo figlio: molti non l’avrebbero immaginato

Come anticipato poc’anzi, il figlio di Gerry non ha scelto di seguire le orme paterne riguardo alla professione. O meglio, non ha scelto di stare davanti alle telecamere bensì dietro le quinte. La sua professione infatti è quella di regista e gli è capitato di lavorare anche per il papà. Tant’è che dietro il successo de Lo Show dei Record c’è anche il suo impegno. Tra l’altro, in tale trasmissione è apparso eccezionalmente anche in video, in qualità di inviato.

Per arrivare a coronare il suo sogno, ha dovuto studiare sodo: dopo essersi diplomato all’American School di Milano, si è laureato alla Cattolica e poi si è trasferito per un periodo a Los Angeles proprio approfondire e perfezionare le sue competenze. In passato ha fatto parte della troupe di Cucine da incubo ed attualmente continua a lavorare per vari programmi Rai, Mediaset e Sky.

Nel 2019 fu vittima di un brutto incidente che gli provocò la frattura scomposta del femore: un momento terribile per i suoi genitori che per fortuna il ragazzo ha superato brillantemente. Seguendo il profilo Instagram di Edoardo Scotti è possibile notare quanto somigli fisicamente a suo padre: hanno praticamente lo stesso sorriso!

Avreste mai immaginato che lavoro facesse il figlio di Scotti?