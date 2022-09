Ha fatto coming out in televisione: “Mi innamoro delle persone, non del sesso”

Ha scelto la televisione per fare coming out: è successo nel corso di una puntata del programma andato in onda questa estate sulla Rai.

La tv negli ultimi anni si è fatta spesso portavoce del disagio che vivono molte persone, soprattutto i più giovani, nel dichiarare apertamente di non essere etero e di amare persone dello stesso genere. Un impegno doveroso per un mezzo così potente, che può dare voce anche a chi non ne ha.

E soprattutto aiutare chi, a causa di preconcetti erronei e anacronistici, viene bullizzato e discriminato per preferenze che riguardano solo ed esclusivamente la propria sfera privata. Spesso, per coloro che non hanno la fortuna di essere sostenuti dall’ambiente che li circonda, il primo scoglio più grande da superare è proprio la famiglia. Sono ancora troppi, oggi, i ragazzi cacciati di casa e respinti dai genitori che non accettano scelte sentimentali o sessuali a loro parere non convenzionali.

Ha emozionato tutti il coming out fatto in televisione nelle scorse settimane. Un momento carico di emozione ma anche un’occasione per riflettere: è stato ciò che il pubblico ha potuto trovare in una delle puntate del programma estivo di Rai Tre condotto da un amatissimo volto noto della tv. Un ragazzo ha deciso di affidare alle telecamere di quello studio televisivo l’outing sulla sua identità sessuale, mai avvenuto prima.

“Io non mi etichetto”: ha scelto di fare coming out in televisione

E’ stato il giovane tiktoker Alessandro Romano, 19 anni, a confessare la sua verità alla madre nel corso della trasmissione Imperfetti sconosciuti, condotta da Cesare Bocci e da sua figlia Mia su Rai Tre dallo scorso 24 giugno fino ai primi di agosto.

Un programma che, nel corso delle sue sei puntate, ha messo a confronto adolescenti e genitori cercando di agevolare il dialogo tra loro lasciando ampia libertà ad entrambe le ‘fazioni’ di esprimere sé stesse. Il giovane Romano ha così affrontato per la prima volta con sua madre il tema della libertà di amare chi si vuole.

“Non so se l’ha mai capito, però io non mi etichetto. Mi innamoro della persona e non del sesso”, ha detto il ragazzo con evidente emozione. Alessandro ha spiegato che finora non era mai riuscito a parlare della questione in modo approfondito con sua madre, perché ogni volta che ci provava, l’atteggiamento della donna lo spingeva a chiudersi.

“Io ho scoperto un lato di me che forse avevo nascosto, ma è un lato che rappresenta me stesso. Sono del parere che l’amore è libertà”, ha aggiunto il tiktoker. A tale dichiarazione, la signora ha reagito ammettendo di essere stata sempre abbastanza chiusa sull’argomento: “La mia separazione ha portato tante conseguenze, mi sono allontanata dai miei figli perché non riuscivo a dare amore che io volevo dare”. Ha poi concluso con la considerazione che non possiamo non condividere: “Io voglio dirgli che deve essere se stesso e basta”.

Speriamo che l’esempio di Alessandro possa essere di aiuto a tanti altri ragazzi che vivono gli stessi timori.