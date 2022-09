Il Segreto, riconoscete così l’attrice? Ha interpretato uno dei personaggi più amati

Il Segreto, l’attrice fuori dal set è completamente diversa, la riconoscete in questo scatto? Ha interpretato un personaggio amatissimo.

Tra le soap opere degli ultimi anni che più ci ha appassionato bisogna qui per forza citare Il Segreto. Ci ha accompagnato per ben 8 anni con 12 stagioni una più bella e avvincente dell’altra. La prima ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Tristan e Pepa, il cui sogno di unirsi è sempre stato turbato da tragedie e terze persone, come in questo caso da Donna Francisca, madre dell’uomo.

In seguito altre storie amorose sono state al centro della trama, come quella tra Juan e Soledad che pure ci ha molto appassionato, tra Emilia e Alfonso, tra la stessa Francisca e Ulloa. Tant’è che la soap si è conclusa con la Montenegro che ormai morta rivela il segreto che ha portato con sè, ovvero il suo eterno amore per Raimundo.

L’attrice nella foto in alto ha fatto parte de Il Segreto ma non l’abbiamo vista con questo look. Aveva uno aspetto adatto al tempo e all’ambientazione della storia e portava una chioma raccolta e più lunga. Oggi i capelli sono corti: in questo scatto riuscite a riconoscerla?

Il Segreto, riconoscete l’attrice? Ha vestito i panni di uno dei personaggi più amati

Ne Il Segreto abbiamo vissuto a pieno tante storie d’amore, ma anche menzogne, sotterfugi, bugie, tragedie, e soprattutto abbiamo vissuto le morti di alcuni personaggi. Con la loro scomparsa hanno detto addio per sempre alla soap opera. Da più di un anno anche questa ha chiuso i battenti. Il 28 maggio 2021 è andata in onda l’ultima puntata in Italia, in Spagna si è conclusa un anno prima.

L’ultimo episodio ha visto in scena la distruzione di Puente Viejo a causa delle bombe messe per le stradine da Don Filiberto, e la morte degli abitanti. I primi a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo.

Osservate adesso l’attrice in foto, la riconoscete? L’abbiamo vista nella soap opera e ha interpretato un personaggio che abbiamo amato nel corso delle puntate. Nella vita di tutti i giorni ha un look molto diverso, nello scatto è al mare e appare senza trucco, a parte il mascara sembrerebbe e un po’ di colore alle labbra. In questi anni ha tagliato i capelli, adesso sono molto più corti. E’ entrata a far parte de Il Segreto nella sesta stagione e anche il suo personaggio ha allacciato una relazione amorosa, con il medico Lucas. Prima di arrivare nel paese lavorava in un bordello ma è stata portata via con la forza da suo fratello Severo. Adesso avete capito chi è?

Adriana Torrebejano ha interpretato Sol Santacruz, la giovane che viene portata via da suo fratello dal locale dove lavorava. Ne Il Segreto l’attrice ha modificato il suo look, aveva i capelli raccolti e un trucco accentuato, era bella come non mai ma anche nella vita quotidiana è bellissima!