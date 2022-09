Ilary Blasi senza perdersi d’animo: l’ha annunciato sui social

Ilary Blasi non si perde d’animo: la conduttrice l’ha annunciato a tutti sui social, ecco cosa ha fatto sapere.

Ilary Blasi è un noto personaggio del mondo dello spettacolo attiva nel campo da tantissimi anni. La conduttrice che da alcune edizioni ha preso il timone de L’isola dei famosi sta passando un periodo in cui il gossip non la lascia mai perdere. Sappiamo bene il motivo, la separazione da Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Nessuno avrebbe mai immaginato che una delle coppie più belle e solide si rompesse.

Ma non sempre la favola finisce con il lieto fine e per lei e Francesco è stato così, nessun lieto fine. Da quando hanno annunciato la fine del matrimonio sono circolate molte notizie sui possibili motivi che avrebbero portato alla rottura. Di voci ne sono uscite anche se capita spesso che da un giorno all’altro nuovi risvolti e dettagli cambino le cose. Sta di fatto che Totti ha un’altra donna nella sua vita, Noemi Bocchi. C’è chi dice che sarebbe questo il motivo che avrebbe portato alla rottura con la conduttrice. Lui avrebbe iniziato a frequentare la donna dall’anno scorso.

C’è anche chi dice, qualcuno vicino ai due protagonisti, che in realtà non è così. Ilary dopo la notizia ha girovagato e non è stata ferma un attimo. Dalla Tanzania è arrivata a Sabaudia, poi a Cortina e infine in Croazia. Adesso è tornata sembrerebbe nella sua città romana. La conduttrice a quanto pare non si è mai persa d’animo e così, sui social, lo ha fatto sapere a tutti.

Ilary Blasi non si perde d’animo: la conduttrice lo annuncia a tutti sui social

In queste settimane Ilary non si è mai fermata, ha viaggiato molto dopo l’annuncio della separazione da Totti. Prima è stata in Africa dove ha trascorso alcuni giorni in un posto magico. Qui ha provato nuovi outfit e anche una nuova acconciatura. Al ritorno in Italia si è spostata a Sabaudia per poi toccare le impetuose montagne a Cortina.

Sembrava essere tornata ma è stata una breve pausa segnata subito dopo da un nuovo viaggio in Croazia, in barca. Adesso però è rientrata a casa, come dimostrano alcune foto pubblicate nelle sue storie instagram. Nelle ig in questione ha sfoggiato un look dal colore che pare già anticipare l’autunno e una nuova manicure, semplice ma che mette in risalto la sua abbronzatura. La conduttrice non si perde d’animo e dopo le vacanze ha deciso di riprendere alcune abitudini, una l’ha ‘annunciata’ sui social.

“Si riprende”, scrive nelle sue storie instagram in cui mostra di essere in palestra pronta a tornare ad allenarsi. Mentre registra fa alcuni affondi. Ilary è sempre in forma smagliante e il suo ‘segreto’ è proprio questo, seguire un allenamento costante.