“Si sono manifestati eventi incredibili”: Piero Chiambretti spiega perché crede nell’aldilà; la confessione dell’amato conduttore.

Manca poco all’inizio di una nuova avventura televisiva per Piero Chiambretti. Un nuovo programma, nella prossima stagione di Canale 5, dove i protagonisti saranno i bambini.

Il titolo dello show è “La carica dei 100 e uno”, perché ad interagire col conduttore ci saranno proprio cento bambini. Una avventura entusiasmante, che Piero Chiambretti non vede l’ora di iniziare: “I bambini non hanno filtri, non hanno tessere di partito, non devono accontentare nessuno, devono semplicemente essere se stessi”, ha dichiarato in una lunga intervista al settimanale Oggi. Intervista nella quale ha parlato anche del suo particolare rapporto con l’aldilà. “Credo in una forma di aldilà“, scopriamo cosa ha raccontato.

“Credo nell’aldilà”, la confessione di Piero Chiambretti

Dopo le vacanze in compagnia della sua amata figlia Margherita, Piero Chiambretti è pronto a tornare in tv. E proprio le continue domande e i ragionamenti della figlia, che oggi ha 11 anni, lo hanno aiutato molto in vista del suo nuovo programma, interamente dedicato ai bambini. Una meravigliosa estate trascorsa tra Sardegna, Liguria, Monferrato e Torino, con la sua Margherita, che definisce “l’unica cosa che conta”, nell’intervista rilasciata a Oggi.

Intervista nella quale ha parlato anche della dolorosa perdita della mamma, scomparsa nel 2020 a causa del Covid. In merito a questo, il conduttore ha spiegato di credere in una forma di aldilà: “Mia madre ci credeva tantissimo e alcuni eventi incredibili che in questi due anni e mezzo dalla sua morte si sono manifestati mi danno la convinzione che non esistano Paradiso, Inferno o Purgatorio, ma qualcosa che ti accompagna, anche quando la persona più cara della tua vita se ne è andata”.

Tutto su La Carica dei 100 e 1, il nuovo programma di Piero Chiambretti

La nuova trasmissione di Piero Chiambretti non si chiamerà Talentissimo me, come inizialmente trapelato: il titolo scelto in definitiva è stato La Carica dei 100 e 1, che richiama l’amatissimo classico Disney. I protagonisti saranno proprio cento bambini, di un’età compresa tra i sei e gli undici anni. Una grande emozione per Piero Chiambretti, che tornerà in prima serata tu Canale 5. Quando partirà lo show? La data esatta non è stata ancora resa nota, ma, come riportato da TV Blog, la partenza è prevista per gennaio del 2023. Uno show in cui vedremo tutta “l’energia che i bambini, e solo loro, in questo mondo depresso e depressivo ci possono dare”, ha sottolineato Chiambretti a Oggi. Facendo un’importante precisazione: “Sarà una trasmissione con cento bambini ma non per bambini. La mission è dimostrare che i bambini possono insegnare ai grandi come diventare grandi”. Noi non vediamo l’ora di seguire il programma, e voi?