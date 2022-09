Noto volto Rai va in pensione ma non rinuncia ad un’esperienza in Mediaset

Dopo una lunga carriera in Rai, a breve potrebbe far parte di un famoso programma targato Mediaset: non indovinereste mai di chi si tratta!

Lo abbiamo conosciuto principalmente grazie alla sua intensa attività in Rai di cui è stato uno dei volti più popolari per circa diciassette anni. Ora che è in pensione, esiste la possibilità di rivederlo sul piccolo schermo: stavolta però la sua nuova avventura avrebbe luogo a Mediaset e in un programma dove forse mai ci saremmo aspettati di ritrovarlo.

Il format in questione inizierà tra pochissime settimane, ma da tempo non si contano le voci riguardo a come sarà la nuova edizione. Parliamo del GF Vip, che il 19 settembre partirà con la settima stagione della versione dedicata ai personaggi noti. Il cast che animerà le dinamiche del gioco non è ancora stato reso ufficiale, a parte Giovanni Ciacci e un’altra concorrente. Per il resto, tra i nomi più gettonati in questi giorni c’è appunto il personaggio protagonista del nostro articolo.

Già in passato aveva manifestato la propria intenzione di vivere un’avventura come quella dello storico reality di Canale 5. Intervistato dal settimanale Chi, aveva detto: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta.”. Quando saprete di chi si tratta, balzerete dalla sedia!

Dalla Rai a Mediaset: avventura inedita per il popolare volto Rai?

E’ il giornale Oggi a rivelare che a varcare la celebre porta rossa potrebbe essere addirittura un ex ‘mezzobusto’ del Tg1. Nato nel 1953 a Bari, prima di arrivare nella prestigiosa redazione del primo canale della tv di Stato, aveva cominciato la sua carriera presso alcune radio private per poi passare ad una tv locale del capoluogo pugliese.

I suoi esordi avvengono nell’ambito del giornalismo sportivo, ma poi inizia ad occuparsi di politica nazionale alla sede Rai della sua città natale conducendo il telegiornale regionale. Tante le esperienze professionali di rilievo accumulate per lui nel corso degli anni: per un periodo è stato giornalista parlamentare; poi, nel 1995, passò al Tg2 occupandosi sempre di politica; nel 2002 fu corrispondente da New York durante il conflitto iraqueno; nel 2003 entrò a far parte del Tg1 di Clemente Mimun dove la sua popolarità è esplosa definitivamente.

Accanto alla sua attività di giornalista, ha svolto anche collaborazioni televisive in programmi dell’azienda come Quelli che il calcio, I raccomandati, Festa Italiana ecc.. Lasciatosi alle spalle la lunga esperienza sul piccolo schermo, è stato direttore del TgR Puglia. Molti forse avranno capito che il probabile nuovo ‘Vippone’ di Alfonso Signorini potrebbe essere proprio Attilio Romita!

Un’ipotesi che appare più che plausibile dal momento che nel 2020, nella casa più spiata d’Italia entrò anche Michele Cucuzza, ricordate? L’ex ‘mezzobusto’ del Tg2 ed ex conduttore de La Vita in diretta fu tra i protagonisti del GF Vip 4.

Voi vi sareste mai aspettati una svolta del genere per il bravissimo Romita?