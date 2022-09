È il protagonista di Skam 5, ma sapete chi è la sua compagna? Amatissima a Uomini e Donne

È il protagonista di Skam 5, ma sapete chi è la compagna del giovane attore? Amatissima a Uomini e Donne.

Il giorno tanto atteso è arrivato. Lunedì 1 settembre è uscita, su Neflix, la quinta stagione di SKAM Italia. La versione italiana della omonima serie tv norvegese è arrivata nel 2018, conquistando il pubblico sin dalla prima stagione.

La serie parla di un gruppo di studenti di un liceo di Roma, alle prese con i problemi e le difficoltà tipiche della loro età. Ogni stagione, però, è incentrata su un personaggio in particolare e il quinto capitolo è dedicato ad Elia Santini. Attraverso la sua storia si affronta il delicato tema del micropene e dell’ansia da prestazione sessuale. A prestare il volto al ragazzo, sin dalla prima stagione, è il giovane attore di gran talento Francesco Centorame. Originario di Pescare, il 26 enne è papà di uno splendido bambino, nato dalla relazione con la sua compagna. Che conosciamo benissimo: è un ex volto di Uomini e Donne.

È Elia in Skam 5: non tutti sanno che la sua compagna è un ex volto di Uomini e Donne

Francesco Centorame è il protagonista assoluto di Skam 5, il quinto capitolo dell’amatissima serie tv disponibile su Netflix. Il suo Elia, l’unico del suo gruppo ad essere rimasto ancora al liceo per via della bocciatura, è alle prese con un delicato problema molto intimo: la sua storia vi toccherà il cuore. Non vogliamo lasciarci andare a spoiler raccontandovi di più su Elia, ma vi parleremo della vita privata dell’attore che gli presta il volto sin dai primi episodi della serie.

Non tutti lo sanno, ma Francesco Centorame è felicemente impegnato con la sua compagna. E madre del suo bambino! L’annuncio della nascita del loro piccolo è arrivato nel dicembre del 2020, sul profilo Instagram della mamma. Che oggi si è allontanata dal mondo dalla tv, ma nel 2015 ha preso pare a uno dei programmi più amati e seguiti del nostro piccolo schermo, Uomini e Donne. Di chi stiamo parlando? Di Valentina Salvagno, ex corteggiatrice del tronista Lucas Peracchi. Nel programma di Canale 5, la bella veneziana, oggi 33 enne, non ha avuto lieto fine, ma il grande amore lo ha trovato a telecamere spente.

Francesco e Valentina sono una coppia tra le più solide del momento e tra le più attente alla privacy, ma, sui social, non mancano alcuni dolci scatti di famiglia, anche in compagnia del piccolo Leo.

E voi, conoscevate questo retroscena sul talentuoso Francesco Centorame? Se non lo avete ancora fatto, cosa aspettate a seguire la quinta stagione di SKAM? Ben dieci nuovi episodi tutti da vivere dove, oltre a Elia, ritroveremo i personaggi più amati della serie, da Giovanni a Eva, fino a Martino e Federica.