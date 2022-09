Serena Autieri in barca col costume in stile Baywatch: pioggia di like per lei

Serena Autieri si mostra in barca col costume in stile Baywatch: pioggia di like per l’attrice.

Nei giorni precedenti Serena Autieri ha deciso si dedicare un po’ di tempo a sè stessa recandosi dal parrucchiere. La conduttrice ha mostrato nelle sue storie instagram la fase di preparazione in cui dice al professionista, scherzando: “Tagliamo? Corti, corti“. In realtà il risultato mostra un look rinnovato ma non ha tagliato i capelli corti come ironicamente dice.

Ha scelto infine una piega mossa che dona tantissimo al suo viso. Serena ha un grande seguito sui social e questo è dovuto al fatto che la sua carriera è conosciuta al grande pubblico. Infatti da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo i telespettatori non hanno potuto non apprezzarne il talento. L’esordio arriva come attrice ma negli anni è arrivata anche alla conduzione. Inoltre è anche una bravissima cantante.

Talento, bellezza, semplicità e simpatia si uniscono e rendono il tutto un capolavoro. Restiamo sempre affascinati dalla sua eleganza non solo ogni volta che la vediamo sul piccolo schermo ma anche sui social. Sul suo canale instagram è abbastanza attiva, pubblica storie e foto. C’è uno scatto di qualche settimana fa che lascia senza parole. L’attrice ha indossato un costume in stile baywatch mentre si trova in barca. Immaginerete la pioggia di like e i commenti arrivati in basso al post.

Serena Autieri si mostra in barca col costume in stile Baywatch: la foto lascia tutti senza parole

L’attrice in questi anni ha recitato in tanti film al cinema e in televisione, e ogni volta che la vediamo recitare trasmette tutta la passione che ha per il suo lavoro; ogni volta che veste un personaggio sembra che sia fatto proprio per lei, anche quando è ben lontano dalla sua personalità.

Accade perchè sa fare bene quello che ama e riesce a far immergere gli stessi spettatori nella storia del personaggio portato in scena. Oltre alla recitazione si è data anche alla conduzione. Sono passati anni dal suo inizio, oggi vanta una bella carriera alle spalle e il futuro sembra essere pieno di impegni. L’attrice gode di grande fama anche sui social dove è seguitissima. Migliaia sono le foto condivise e in ognuna possiamo ammirarla in una sfaccettatura diversa. Uno scatto in particolare, pubblicato qualche settimana fa, non è passato inosservato a nessuno. Ha indossato un bikini in stile Baywatch, ricordate la serie vero?

Ecco la foto di cui parliamo, non trovate sia così? Serena sfoggia una bellezza che toglie il fiato e un sorriso smagliante. Il costume intero le sta benissimo e il colore rosso abbinato alla sua carnagione chiara e alla tonalità dei suoi capelli, mette in risalto ancora di più il suo splendore. Che bella l’attrice in questa foto!