Uomini e Donne, “Benvenuto nel nostro mondo”: è diventata mamma per la prima volta, che gioia per l’ex protagonista della trasmissione di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Una stagione che si preannuncia ricca di soprese e colpi di scena: nelle registrazioni delle prime puntate è già successo di tutto! In attesa del 19 settembre, c’è una meravigliosa notizia che riguarda un’ex protagonista del programma targato Maria De Filippi.

Qualche giorno fa, l’ex volto della trasmissione di Canale 5 ha dato alla luce il suo primo bebé. “Grazie vita, una settimana di te, una settimana di noi”, ha scritto l’ex corteggiatrice nell’ultimo post di Instagram, condiviso tra giorni fa. Sui social, la neo mamma ha condiviso diversi scatti del piccolo Leonardo; scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma: è nato Leonardo!

Era il 2019 quando è stata protagonista di Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Zelletta. Per lei niente lieto fine nel dating show di Maria De Filippi: il tronista pugliese scelse Natalia Paragoni, con la quale è ancora felicemente fidanzato. A telecamere spente, però, l’ex corteggiatrice ha trovato il vero amore e da qualche giorno è diventata mamma del suo primo bambino! Di chi stiamo parlando?

Di Giorgia Kintli, la bellissima ex corteggiatrice originaria di Sanremo, legata da qualche anno al tennista Thomas Fabbiano. Non è chiaro quando sia iniziata la loro storia, ma la prima foto di coppia sui social è apparsa a fine 2020. Una gioia immensa per i neo genitori e per i fan di Giorgia, che ancora oggi sono affezionati a lei, dalla partecipazione a Uomini e Donne.

L’annuncio della nascita del piccolo Leonardo è arrivato attraverso i social e il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di amici e fan, ricchi di messaggi di affetto e congratulazioni. Non possiamo che unirci a loro e mandare ai neo genitori i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuto al mondo piccolo Leonardo!

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2022

A proposito di ex corteggiatori, quest’anno sul trono di Uomini e Donne ne ritroveremo addirittura tre. La prima è Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che, dopo le indiscrezioni che la volevano al trono Over, tornerà sulla sedia rossa. Rivedremo anche Federico Dainese, ex pretendente di Veronica Rimondi: quest’ultima ha scelto Matteo Farnea, con il quale è felicemente fidanzata. Non è finita qui! Al fianco di Federica c’è Lavinia, che è stata in trasmissione nel 2018, tra le corteggiatrici di Nicolò Brigante. Infine, conosceremo il tronista Federico, ingegnere aeronautico di Roma, di 25 anni. Noi non vediamo l’ora di conoscerli meglio, e voi?