Uomini e Donne, la storica ed amata coppia conferma la crisi: tutto vero

Uomini e Donne, la storica ed amata coppia nata nel programma conferma la crisi: tutto vero; cosa sta accadendo.

Pronti per una nuova ed emozionante edizione di Uomini e Donne? Il dating show di Maria De Filippi ripartirà lunedì 19 settembre, allo stesso orario su Canale 5. In attesa di conoscere tutti i protagonisti dei nuovi troni, c’è una notizia che riguarda una delle coppie storiche del programma.

Una notizia che, però, è tutt’altro che piacevole. Dopo un’iniziale smentita, è arrivata la conferma: la coppia sta vivendo un periodo di crisi. Conferma che è arrivata attraverso il canale Instagram dell’ex tronista, che ha raccontato tutta la verità in alcune stories. Scopriamo cosa sta accadendo e i motivi della crisi.

È crisi tra una storica coppia di Uomini e Donne: la conferma

Era il 2013 quando, dopo circa sette mesi di conoscenza, hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. Da lì, l’inizio di una meravigliosa storia d’amore che va avanti da quasi dieci anni e dalla quale sono nati due splendidi figli. Un amore che procedeva a gonfie vele, ma, negli ultimi tempi, qualcosa è andato storto. Le voci di una presunta crisi erano nell’aria da un po’, ma solo qualche settimana fa l’ex tronista ha deciso di fare chiarezza, attraverso alcune Instagram Stories. Di chi stiamo parlando?

Di Eugenio Colombo, che, a metà agosto, ha confermato di essere in crisi con la sua compagna Francesca Del Taglia. Quest’ultima, sempre su Instagram, aveva smentito le voci di un allontanamento, ma pochi giorni dopo Eugenio ha dato un’altra versione. Che ha spezzato i cuori ai fan della coppia: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento“. Queste le parole di Eugenio, che ha sottolineato come, in questo momento, la coppia stia cercando di capire cosa è giusto fare per il futuro, soprattutto per il bene dei bambini. Eugenio e Francesca sono genitori di due maschietti, Brando, che ha otto anni, e Zeno, nato nel 2018.

Successivamente, anche Francesca ha confermato il momento no, specificando di aver smentito la presenza di una nuova donna nella vita di Eugenio e non della crisi. In ogni caso, l’ex corteggiatrice ha sottolineato come queste siano faccende delle quali preferisce non parlare, anche e soprattutto per la tutela dei propri figli.

In attesa di eventuali aggiornamenti, non possiamo che sperare, come i tantissimi fan, che tra questa meravigliosa coppia possa tornare al più presto il sereno. Ma, comunque vada, auguriamo ogni bene a entrambi, che resteranno sempre tra i protagonisti più apprezzati della storia di Uomini e Donne.