Più di 20 anni di differenza, ma oggi Angela e Michael di 90 giorni per innamorarsi sono ancora insieme? Colpo di scena

Angela e Michael di 90 giorni per innamorarsi avevano più di 20 anni di differenza, ma adesso ancora insieme? Colpo di scena.

Tutti gli appassionati di 90 giorni per innamorarsi ricorderanno per filo e per segno la storia di Angela e Michael. I due – nonostante i più di 20 anni di differenza – hanno scelto di partecipare al famoso programma di Real Time, convolando addirittura a nozze. Nessuno avrebbe scommesso sul loro conto, eppure Angela e Michael hanno formato una di quelle coppie più belle del docu-reality.

Lei statunitense e lui nigeriano, Angela e Michael si sono incontrati per la prima volta in America e da subito hanno scelto di stare insieme. Le incomprensioni e i litigi, ovviamente, sono sempre stati all’ordine del giorno, ma il loro amore è sempre stato così forte che è riuscito a superare ogni cosa. Cos’è successo, però, dopo le loro nozze? Anche loro – così come Annie e David – avevano un’età differente, ma questo è stato un intralcio alle loro nozze? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Cerchiamo di capire, però, che è successo alla coppia e se, ancora oggi, stanno insieme.

Angela e Michael sono ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

La storia d’amore tra Angela e Michael di 90 giorni per innamorarsi non ha mai smesso di regalare dei colpi di scena. Seppure fortemente innamorati l’uno dell’altro, la coppia ha vissuto parecchio alti e bassi e i suoi ammiratori hanno seriamente pensato che la loro storia d’amore potesse terminare da un momento all’altro. È stato davvero così? C’è da dire che col trascorrere del tempo le cose tra di loro non sono affatto migliorare. Col sopraggiungere del Covid e la partenza di Angela per gli Stati Uniti per accudire sua madre, la coppia di 90 giorni per innamorarsi ha dovuto attendere ben due anni prima di incontrarsi ancora. Nel frattempo, però, Angela si è data ampiamente da fare. Sempre legata a suo marito, che nel frattempo si trovava in Nigeria e non poteva affatto raggiungerla, si è sottoposta a diversi interventi chirurgici ed è dimagrita davvero tantissimo. Ancora adesso, sul suo canale social ufficiale, la donna si mostra in ottima forma.

Cosa è successo però al suo matrimonio con Michael? Purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni in merito! Sul web, si dice che la coppia continua a stare insieme, ma sui social non ci sono tracce del prosieguo di questo matrimonio. Pertanto, non possiamo darvi una risposta certa. Quello su cui abbiamo conferma è anche Angela ad oggi sembra tutt’altra persona. Ancora più bella rispetto agli inizi del suo matrimonio, l’ex volto di TLC sfoggia una forma fisica da urlo. Eccola:

Vi piacevano come coppia?