Belen Rodriguez anticipa l’autunno con una manicure ‘top’: impossibile non imitarla!

Belen Rodriguez anticipa di gran lunga l’autunno e sceglie una manicure ‘top’: per le sue followers è impossibile non imitarla.

“È finita la pacchia”: è proprio così che potremmo iniziare questo nostro articolo, facendo riferimento a tutti coloro che sono ritornati dalle vacanze. Anche Belen – dopo aver trascorsi alcuni giorni in un posto romanticissimo insieme a Stefano e ai suoi due figli – è ritornata a Milano alla vita di sempre!

Se Ilary Blasi, ritornata dalla Croazia, si è immediatamente mostrata in palestra durante l’allenamento ed Elisabetta Canalis ha scelto di dare un taglio ai suoi capelli, Belen Rodriguez ha voluto dare una ‘rifocillata’ alle sue unghie. D’altra parte, ne è passato di tempo da quando ha mostrato la sua manicure in perfetta combo con l’abbronzatura! Stavolta, però, l’argentina ha scelto di anticipare di gran lunga l’autunno, facendosi applicare uno smalto super delicato ed elegante.

Sono tantissime le star dei social che hanno voluto condividere le loro manicure col pubblico social. Stavolta è il turno di Belen Rodriguez! Mentre suo marito è a Venezia, la conduttrice argentina è ritornata a Milano a pieno ritmo. Tra un impegno di lavoro ed altro, però, la Rodriguez non ha potuto fare a meno di dedicare un po’ di tempo per sé. Siete curiosi, però, di vedere come ha scelto di tingersi le unghie stavolta? Sarà davvero impossibile non imitarla!

La manicure di Belen Rodriguez anticipa l’autunno: da restare incantati!

Di ritorno dalle vacanze, si è sempre soliti darsi una ‘rigenerata’. Che sia dal parrucchiere o dal barbiere oppure dall’estetista, quest’abitudine rappresenta un appuntamento a cui non si può dire di no prima di ritornare alla vita di tutti i giorni È proprio questo quello che ha voluto fare qualche ora Belen Rodriguez e che non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori. Avete visto anche voi, però, come ha scelto di colorare le sue unghie? Parliamo di una manicure decisamente raffinata, che anticipa l’autunno!

Per le sue unghie, Belen Rodriguez ha scelto la ‘classica’ french. Se, però, con Chiara Ferragni abbiamo visto un’opzione colorata e con Rosa Perrotta un ‘mix’ totalmente inedito, la conduttrice argentina ha scelto un abbinamento di colore super raffinato. Ce lo confermano i numerosi commenti giunti a corredo dello scatto. “Bellissime. La semplicità è sempre elegante”, recita un commento. “Molto fine ed elegante come te”, ne fa eco un altro. Insomma, ancora una volta la Rodriguez ha messo tutti d’accordo! Siete curiosi, però, di vederle anche voi le sue unghie? Guardate qui:

Non c’è assolutamente nulla da dire: la manicure scelta da Belen Rodriguez è ‘top’. Siamo certi che, in previsione dell’arrivo dell’autunno, in tantissimi la imiteranno. Noi saremo le prime, voi?