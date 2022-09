Bridgerton, “Non sono nella terza stagione”: l’annuncio è un durissimo colpo per i fan

Bridgerton, “Non sono nella terza stagione”: l’annuncio dell’attrice è un durissimo colpo per i fan della serie tv.

Cresce l’attesa in vista della terza stagione di Bridgerton. Dopo lo straordinario successo dei primi due capitoli, i telespettatori di tutto il mondo non vedono l’ora di emozionarsi con la storia raccontata nella stagione numero 3 della serie prodotta da Shonda Rhimes.

Capitolo che narrerà la storia di Penelope Featherington e di un altro dei fratelli Bridgerton. Dopo Daphne e Anthony, sarà la volta di Colin. Tra quest’ultimo e Penelope, nelle precedenti stagioni, non c’è stato più che un’amicizia, nonostante i sentimenti di lei fossero chiaramente più vicini all’amore. Come si trasformerà il loro rapporto? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo. Nel frattempo, però, c’è una notizia che non farà felici i numerosi appassionati della serie tv. Un’amatissima attrice ha confermato che non sarà nel cast della terza stagione. Ecco di chi si tratta.

Brutta notizia per i fan di Bridgerton: l’attrice non sarà nella terza stagione

Bridgerton è pronto a tornare su Netflix con una stagione ricca di intrhighi, emozioni e colpi di scena. E con ben tre nuovi attori, che interpreteranno tre nuovi personaggi super interessanti. Per qualcuno che arriva, però, qualcun altro se ne andrà. Dopo il doloroso addio del duca di Hastings, che ha lasciato le scene al termine della prima stagione, un’altra componente del cast ha confermato di non esserci nel prossimo capitolo.

“No, non sono sul set della terza stagione. Sto facendo un altro film. Non lo hanno ancora annunciato, è davvero emozionante”. Queste le parole di Charithra Chandran a Indian Express: si tratta dell’attrice che, nella stagione 2, ha interpretato la dolce Edwina Sharma, sorella di Kate. Si, proprio la protagonista del triangolo amoroso che ha appassionato i telespettatori e che si è concluso con in trionfo dell’amore tra Kate e Anthony. Questi ultimi saranno nuovamente presenti nella terza stagione, pur non essendo protagonisti assoluti, ma i fan dovranno salutare Edwina. A Charithra non possiamo che mandare i nostri migliori auguri per i suoi prossimi impegni lavorativi! Ma sarà l’unica a dire addio al fortunato telefilm?

Vi abbiamo già parlato di una paura che, nei mesi scorsi, ha assalito i fan di Bridgerton: quella di non ritrovare nel cast Phoebe Dynevor, l’amatissima Daphne Bridgerton. L’attrice non è apparsa nelle immagini postate dalla pagina ufficiale dello show per annunciare l’inizio delle riprese e la cosa ha preoccupato non poco il pubblico. Al momento, però, non è arrivata alcuna notizia ufficiale al riguardo e noi non possiamo che augurarci di ritrovare la meravigliosa Daphne anche nel capitolo terzo. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni e le novità sui nuovi episodi di Bridgerton in arrivo. Manca sempre meno!