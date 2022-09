Ex di Temptation Island convola a nozze con un volto noto di Uomini e Donne

L’ex protagonista di Temptation Island ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

I fan di Maria De Filippi e di due dei suoi programmi più seguiti possono festeggiare: due ex protagonisti di entrambi i format sono convolati a nozze! Lei è stata prima una dama del parterre femminile di Uomini e Donne da cui anni fa uscì in coppia. Col il fidanzato di allora decise poi di sperimentare una nuova avventura a Temptation Island, ma il docu-reality mise in luce le molte divergenze tra i due.

Sebbene la storia sia continuata per un po’ di mesi dopo il programma, nel 2016 arrivò la rottura definitiva e da allora le loro strade si sono divise per sempre. A quanto, però, galeotto è stato dating show a cui aveva partecipato perché fu proprio lì che conobbe colui che oggi è suo marito.

Non l’ex cavaliere con cui ha poi condiviso l’esperienza nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia ma uno conosciuto ancor prima a Uomini e Donne. Ai microfoni di Isa&Chia, la donna ha raccontato che nel 2014 lui si era presentato al parterre femminile ed i suoi occhi azzurri l’avevano colpita subito. Originario di Altamura, aveva tre lauree: una in legge, una al Conservatorio ed una in ingegneria meccanica. Oggi è persino diventato notaio.

Nonostante l’interesse scattato, non nacque nessuna storia tra loro, ma dopo ben 7 anni si sono ritrovati ed hanno voluto viversi l’amore che oggi li unisce e che li ha portati a compiere il grande passo. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

L’ex protagonista di Temptation Island ha detto “sì”: il primo incontro avvenne a Uomini e Donne

Sono stati Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino a pronunciare il fatidico “sì” dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne circa otto anni fa. Nell’intervista rilasciata a Isa&Chia, la donna ha raccontato i dettagli del loro primo incontro: “Alla domanda di Maria ‘Giuseppe, chi ti ha colpito tra le dame?’, lui risponde: ‘Isabella’. Facciamo un ballo insieme, in me nasce un’emozione fortissima”.

Isabella ricorda poi che Giuseppe iniziò a prendere le distanze da lei per via delle voci iniziate a circolare in trasmissione: “Tutti gli parlavano male di me (dicevano che ballavo nei locali, cosa alquanto falsa). Io cercavo di mettermi in contatto con lui, ma niente…”. Ciascuno poi prese la propria strada ed entrambi uscirono dal programma con i rispettivi partner: lei con Mauro Donà, lui con un’altra ragazza.

Nessuno dei due legami continuò e dopo 7 anni Giuseppe la ricercò: non avendo i social, chiese più volte alla produzione di Uomini e Donne il suo numero ma non glielo diedero per ragioni di privacy. “Poi, di punto in bianco, riuscì a intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era creato solo per cercarmi. In quel momento ci siamo ritrovati”, racconta la Falasconi.

La coppia si è sposata lo scorso 27 agosto nella cattedrale di Altamura per poi festeggiare a Polignano a Mare. “Giuseppe sotto casa mi ha fatto trovare un cavallo e mi ha condotto presso la cattedrale; è stata veramente una favola: la nostra favola!”, dice Isabella.

Tanti auguri ai novelli sposi!